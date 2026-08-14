셀로맥스사이언스, 성인용 혼합음료 ‘셀로맥스 전해질 리커버’ 출시

사진=셀로맥스사이언스 제공

㈜셀로맥스사이언스(Cellromax Science)가 성인용 혼합음료 ‘셀로맥스 전해질 리커버’를 출시했다고 밝혔다. 어린이용 음료 ‘셀로키즈 해여래’에 이어 선보이는 두 번째 전해질 음료다.

‘셀로맥스 전해질 리커버’는 나트륨, 칼륨, 마그네슘 등 전해질 성분과 포도당을 배합한 혼합음료다. 국산 맥문동 추출분말과 오미자 추출분말을 사용했으며, 청포도향을 적용했다.

업체 측에 따르면 제품에는 구연산삼나트륨과 정제소금(나트륨), 염화칼륨(칼륨), 염화마그네슘(마그네슘) 등의 전해질 원료가 사용됐다. 함수결정포도당도 배합했다.

제품에는 국산 맥문동과 오미자도 사용됐다. 업체 측은 오미자의 산미와 청포도향을 조합했다고 설명했다.

제품은 100mL 스파우트 파우치 10팩, 총 1,000mL로 구성됐으며, 팩당 열량은 80kcal다.

㈜셀로맥스사이언스 관계자는 “운동이나 야외 활동, 더운 날씨, 바쁜 일상 등 물만으로는 부족하게 느껴지는 순간이 많다”며 “수분과 전해질을 함께 보충할 수 있으면서도 부담 없이 마실 수 있는 성인용 음료를 목표로 개발했다”고 설명했다. 이어 “국산 맥문동과 오미자를 활용해 전해질 음료 카테고리에서 차별점을 뒀으며, 제품은 셀로맥스 회원 약국 채널을 통해 선보인다”고 덧붙였다.

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