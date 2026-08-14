합수본 “해외 출장지, 위원장 결정” 선관위 직원 진술 확보

중앙선거관리위원회 방만 운영·비위 의혹 등을 수사하는 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 서울중앙지검 3차장검사)가 노태악 전 중앙선관위원장의 ‘외유성 출장’ 의혹과 관련해 “해외 출장지는 위원장이 결정한다”는 취지의 진술을 확보한 것으로 전해졌다. 이른바 선관위 특별검사 출범을 앞두고 수사에 속도를 내고 있다는 분석이 나온다.

노태악 전 중앙선거관리위원장이 국회 국정조사특별위원회 3차 청문회에 증인으로 출석해 증인선서를 하고 있는 모습. 뉴시스

14일 법조계에 따르면 ‘국민참정권 침해 진상규명을 위한 검경 합수본’은 전날 중앙선관위 관계자 조사 과정에서 “(해외)출장 국가는 위원장이 결정했고, 배우자 예산 편성 내역에 대해 위원장도 알고 있었다”는 취지의 진술을 확보했다. 중앙선관위가 출장지 후보 국가들을 선정해 보고하면 위원장이 출장 국가를 결정하는 구조였다는 것이다.

앞서 합수본은 외교부로부터 노 전 위원장이 배우자를 동반한 세 차례 출장 모두 상대국의 초청이 없었다는 답변을 받았다. 상대국 초청이 없는 상태에서 위원장이 원하는 나라를 선택해 부부 동반 해외 출장을 다녀온 셈이다.

노 전 위원장은 2022년 12월 호주·뉴질랜드 8박9일 출장을 시작으로 2024년 11월 독일·에스토니아 7박9일, 지난해 11월 덴마크·스웨덴 8박10일 출장에 모두 배우자와 동행해 외유성 출장을 다녀왔다는 의혹을 받고 있다. 이 중 독일·에스토니아 출장에는 7194만원, 덴마크·스웨덴 출장에는 9053만원의 예산이 소요됐다.

출장 당시 노 전 위원장 부인은 호주·뉴질랜드행을 제외한 나머지 두 차례 출장에서 비즈니스석을 이용한 것으로 파악됐다. 이들 두 차례 출장에서 부인 몫으로 소요된 항공료·숙박비만 총 4000여만원에 달하는 것으로 파악됐다. 노 전 위원장의 해외 출장에 배우자가 동행했다는 내용은 그간 선관위가 외부에 공개한 보고서 등에는 명시되지 않았다. 노 전 위원장은 업무상 횡령 등 혐의로 고발당했다.

노 전 위원장은 이와 관련해 지난달 국회 국정조사특별위원회에서 “제가 먼저 (부부 동반 출장을) 요구한 바는 없다”면서도 “지금까지 (역대 선관위원장들) 전부 다 틀림 없이 그렇게 해왔고 아무런 이의제기한 바도 없어 특별히 큰 의문을 갖지 않았다”고 해명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지