홍지민, 독립운동가 홍창식 딸이었다

뮤지컬 배우 홍지민이 독립운동가의 딸이라는 사실을 공개한다.

15일 오후 6시 5분 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '불후의 명곡' 769회는 '광복 81주년 무명의 헌신, 불멸의 노래' 특집으로 꾸며진다.

뮤지컬 배우 홍지민. 인스타그램

이날 방송에서는 역사 속에서 상대적으로 잘 알려지지 않은 독립운동가 6명의 삶과 헌신을 조명한다.

홍지민·양준모, 서문탁, 지선, 한해·라포엠, 김준수·안예은, 임규형 등 6팀이 출연해 독립운동가들을 기리는 무대를 선보인다. 독립유공자 후손 52명도 명곡판정단으로 참여한다.

특히 홍지민은 "아버지가 16살 때부터 독립운동하신 홍창식 선생"이라고 말한다.

그는 아버지를 기리기 위해 가수 인순이의 '아버지'를 선곡해 양준모와 무대에 오른다.

양준모는 뮤지컬 '영웅'에서 안중근 의사를 연기한 바 있다. 두 사람의 무대를 앞두고 안예은은 "경쟁이 안 된다"고 말한다.

이날 홍지민과 양준모는 '아버지'를 통해 홍창식 선생을 조명한다. 서문탁은 김수철의 '못다 핀 꽃 한송이'를 부르며 동풍신 선생의 삶을 되짚는다.

지선은 박채선·이류색의 '이 풍진 세월'로 안경신 선생을, 한해와 라포엠은 시인과 촌장의 '가시나무'로 김용환 선생을 기린다.

김준수와 안예은은 김광석의 '일어나'로 김향화 선생을 조명하고, 임규형은 마야의 '나를 외치다'를 통해 유동하 선생의 삶을 소개한다.

<뉴시스>

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