“벌써 마음으로 고향으로”...고향가는 열차 9월3일 승차권 예매 시작

한국철도공사(코레일)는 추석 연휴를 맞아 9월 3일부터 ‘추석 연휴 승차권 예매’를 시작한다고 14일 밝혔다. 이번 승차권 예매 대상은 9월 23일부터 27일까지 5일간 운행하는 열차다. 모바일 앱 ‘코레일+’와 홈페이지(www.korail.com)의 ‘명절 예매 전용 웹페이지’를 통해 비대면으로 진행된다. 코레일 ‘통합 회원’만 가능해 반드시 ‘통합 회원 사전 전환’을 완료해야 한다.

서울역 승강장에 시범 중련운행 출발을 앞둔 KTX 산천-SRT가 정차해 있다. 연합뉴스

기존 코레일 회원은 자동 전환되지만 에스알(SR)에만 가입한 회원은 코레일+ 또는 홈페이지에 안내된 별도 웹페이지에서 통합 회원으로 가입·전환해야 한다.

교통약자 사전예매는 9월 3~4일 이틀간 오전 9시부터 오후 3시까지 진행한다. 대상은 65세 이상의 고령자, 장애인복지법에 따른 등록 장애인, 국가유공자(교통지원 대상), 임산부다.

3일은 경부·경전·동해·중부내륙·경북·대구·충북·교외선을, 4일은 호남·전라·중앙·강릉·장항·영동·태백·서해·경춘·목포보성선 승차권을 예매할 수 있다.

사전예매는 전용 웹페이지 접속 이후 5분 이내 완료해야 한다. 단, 중증장애인은 30분간 예매할 수 있다.

인터넷 사용이 익숙하지 않은 경우, 철도고객센터를 통한 전화예매(1544-8545, 명절 예매 전용 번호)도 가능하다.

7일부터 11일까지는 오전 7시부터 오후 1시까지 경로·장애인·국가유공자(교통지원 대상)를 포함한 모든 국민을 대상으로 예매가 진행된다.

코레일은 보다 안정적이고 원활한 예매를 위해 모든 국민의 예매기간을 기존 3일에서 5일로 늘리고 노선, 열차종류, 출·도착역별로 예매 일정을 세분화했다. 7일은 모든 노선 일반열차(ITX-새마을·마음, 무궁화호 등), 8일은 경전·강릉·동해·중앙·중부내륙선 KTX, 9일은 호남·전라선 KTX, 10일은 경부·경전·동해·호남·전라선 KTX 중 수서역에서 출발하거나 도착하는 열차, 11일은 경부선 KTX를예매할 수 있다.

일반예매는 전용 웹페이지 접속 이후 3분 이내 완료해야 한다.

추석 연휴 승차권은 12일 0시부터 결제할 수 있다. 일반 예매 승차권은 15일까지, 교통약자 사전예매 승차권은 18일까지 반드시 결제해야 한다.

김태승 코레일 사장은 “고속철도 통합 이후 맞이하는 첫 명절 대수송인 만큼 예매 시스템 준비에 만전을 기하고 있다”며 “모든 국민이 안심하고 편안하게 고향을 찾으실 수 있도록 승차권 예매부터 명절 수송까지 전 과정을 철저히 준비하겠다”고 말했다.

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