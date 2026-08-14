국힘, 이진숙 5·18 토론회에 “부적절”…與는 제명촉구결의안 제출

국민의힘 원내지도부가 14일 자당 이진숙 의원이 전날 국회에서 5·18 민주화운동을 폄훼했던 단체와 5·18 민주화운동을 ‘재조명’하는 포럼을 진행한 데에 우려를 표하며 재발 방지를 강조했다. 더불어민주당은 “국민의힘은 이진숙 의원 개인 일탈로 치부하지 말고 5·18 역사 왜곡에 대한 분명한 입장을 밝히라”며 이 의원 제명을 요구했다.

국민의힘 이진숙 국민의힘 의원이 13일 국회도서관에서 열린 5·18 민주화운동의 재조명 토론회에서 인사말을 마치고 웃으며 이동하고 있다. 뉴시스

◆국민의힘, 이진숙 토론회에 선 그어

국민의힘 최은석 원내수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 전날 토론회와 관련해 “토론회 개최 전 정점식 원내대표가 취소를 요청했으나 강행됐고, 강행된 것에 대해 정 원내대표가 상당히 부적절하다고 생각하고 있다”며 “부적절하고, 재발되지 않길 바란다”고 밝혔다.

최 원내수석대변인은 “5·18 정신을 헌법 전문에 수록하는 것에 우리 당이 동의한 적도 있고, 모든 근대사 민주화 운동을 계승하는 것에 대한 당 입장은 확고하다”고 덧붙였다. 전날 토론회를 윤리위원회에 갈 정도의 사안으로 보느냐는 질문에는 “명확하게 결론 난 것은 아니지만 부적절했다는 판단, 이 부분을 향후에 어떻게 할지 내부적으로 논의해봐야 한다”며 “현재로서는 윤리위(에 보낼지) 결정 난 게 없다”고 답했다.

전날 국회도서관에서는 이 의원실 주최로 5·18 민주화운동을 재조명하는 토론회가 열렸고 이 자리에서 5·18을 ‘소요 사태’로 표현하는 등 논란이 커졌다. 객석에서 고성과 항의가 나와 발표가 두어 차례 중단됐다가 재개되는 등 소란이 빚어지기도 했다.

더불어민주당 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표가 14일 국회 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

◆민주당, ‘이진숙 제명촉구결의안’ 제출

민주당에서는 국민의힘의 명확한 입장 정리에 더해 이 의원을 책임 있게 조치하라는 요구가 잇따랐다. 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 국회 최고위원회의에서 “국가 폭력에 맞서 피와 눈물로 민주주의를 지켜낸 시민 항쟁을 학술과 재조명이라는 이름으로 모독하는 것은 역사적 진실을 훼손하고, 민주공화국의 정통성을 부정하는 일, 그 이상도 이하도 아니다”라며 “국민의힘은 이번 일을 이진숙 의원 개인 일탈로 치부하지 말고, 5.18 역사 왜곡에 대한 분명한 입장을 밝혀야 할 것”이라고 말했다.

황명선 최고위원은 “국회에서 역사 쿠데타가 자행됐다”며 “국민의힘은 사과하고, 국회는 국민과 헌법과 국회를 모욕한 이 의원을 당장 제명해야 한다”고 밝혔다. 박규환 최고위원도 “당장 이 의원을 제명하고 국회도 이 의원 제명 절차를 시작해 의원직을 박탈하라”며 “국회의장은 패륜적 행사 개최를 허용한 국회 도서관장을 즉시 해임하기 바란다”고 목소리를 높였다.

민주당은 이날 국회 의안과에 전 의원이 동의해 사실상 당론으로 이 의원 제명촉구결의안을 제출했다. 이주희 원내대변인은 “5·18 정신을 폄훼하는 인사를 모아 역사적으로 확정된 사실조차 부정하는 데 서슴지 않았던 것에 동료라고 하기도 부끄러울 지경”이라며 “국회의원으로서 자격이 없다”고 말했다. 광주가 지역구인 박균택 원내부대표는 “소속 정당에서도 반대했는데 토론회를 강행하는 모습을 보면 정상적이고 합리적인 방법으로 개조가 불가능한, 함량 미달의 정치인이라고 확인할 수 있었다”고 비판했다.

이 의원은 전날 개최한 토론회가 문제 없다는 입장을 고수하고 있다. 이 의원은 이날 페이스북에 “이재명 민주당 정권은 국정과제 1호에서 ‘5·18 광주민주화운동 정신 등 헌법 전문 수록’을 제시하고 있다. 헌법 전문에 넣겠다는 5·18에 대해 토론도 하지 않겠다는 건 어불성설”이라며 “이미 정리가 끝났으니 더 이상의 토론은 필요 없다는 말은 5·18을 성역으로 인정하라고 강요하는 것”이라고 적었다. 이 의원은 “김정은(북한 국무위원장)의 서울 방문을 환영하는 모임이 광화문에서 열려도 어제 토론회만큼 비판을 받았겠나, 그런 생각을 해본다”고도 했다.

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