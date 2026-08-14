“하늘이시여, 단비를 내려주소서”… 전국서 기우제 봉행

“하늘이시여, 단비를 내려주소서.”

폭염과 가뭄이 지속되면서 전국에서 단비를 내려달라는 기우제를 지내고 있다. 기우제는 농업을 상징하는 물상을 올리고 축문을 읽는 전통적인 제례형식으로 봉행했다.

전남광주통합특별시 신안군 암태면은 14일 관내 최고봉인 승봉산 정상(해발 355m)에서 가뭄 극복과 단비를 기원하는 기우제를 지냈다.

8월 이날 현재 암태면 강우량은 539.5mm로 평년 대비 48.6% 수준에 그치면서 심각한 가뭄을 겪고 있다.

폭염과 가뭄으로 인한 어려움을 극복하기 위해 암태면 이장협의회를 비롯한 13개 사회단체 회원과 면민 30여 명이 참석했다.

강수량 부족으로 식수 및 농업용수가 고갈돼 농작물이 말라 죽는 등 농민들의 피해가 우려되는 상황 속에서 암태면민들이 자발적으로 참여했다.

기우제는 전통적인 제례형식을 바탕으로 현대적인 의미를 더해 진행됐다. 정화수와 쌀, 벼, 과일 등을 올리고 암태면민의 생활과 농업을 상징하는 물을 제상에 올려 생활용수와 농업용수의 안정적인 확보를 기원했다. 생활용수와 농업용수를 상징하는 물을 하나로 모으는 암태 생명의 물 합수 퍼포먼스로 가뭄 극복을 위한 면민의 화합과 의지를 표현했다.

울산 울주군 온양읍 단체장협의회는 11일 남창천 일원에서 최근 지속되는 폭염과 가뭄으로 인한 어려움을 극복하기 위해 기우제를 지냈다.

최근 울산은 40℃에 달하는 폭염과 극심한 가뭄이 장기간 이어지고 있다. 9일 비가 내렸지만, 가뭄을 해갈하기에는 턱없이 부족한 실정이다.

이날 온양읍 단체장협의회와 주민 등 100여 명이 행사에 참석해 가뭄 극복과 풍년을 기원하는 기우제를 지냈다. 각 마을 이장을 비롯한 주민들은 온양을 살리는 생명의 물이라는 의미를 담아 바가지에 담은 물을 남창천에 줄지어 부으며 넉넉한 비로 농사가 안정을 되찾길 한마음으로 염원했다.

온양읍 단체장협의회 관계자는 “극심한 가뭄으로 인해 농작물뿐만 아니라 지역에서 살아가는 동식물까지도 위기에 처한 상황”이라며 “하루빨리 충분한 비가 내려 농민들과 자연 모두가 활기를 되찾길 간절히 바란다”고 밝혔다.

(사)한국쌀전업농전북특별자치도연합회도 계속되는 폭염과 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 농업 현장에 단비가 내리기를 기원하며 기우제를 올렸다. 전북도연합회는 10일 남원시 정령치 고개에서 조희성 (사)한국쌀전업농중앙연합회장을 비롯해 이성희 전북도연합회장과 임원 및 회원들이 참석한 가운데 기우제를 봉행하고, 농업용수 부족 해소와 농작물의 안정적인 생육, 풍년농사를 염원했다.

이날 기우제는 장기간 이어진 폭염과 가뭄으로 영농에 어려움을 겪고 있는 전북지역 농업인들의 염원을 담아 전통 제례 방식으로 진행됐다. 참석자들은 정성껏 제를 올리며 메마른 농경지를 적실 충분한 비가 내려 농작물이 가뭄 피해 없이 안정적으로 생육하고 결실을 맺을 수 있기를 기원했다.

경남 양산시 원동면 가야진사에서도 지난달 30일 기우제가 열렸다. 가야진용신제(경남 무형유산 제19호)는 낙동강에 사는 용에게 비를 기원하고, 뱃길의 안전을 비는 제의다.

박홍기 가야진용신제보존회 사무국장(예능 보유자·62)은 “한강 등 조선시대 국가가 제사를 지내던 사독(四瀆·4곳의 강) 중 유일하게 지금까지 맥을 잇고 있는 게 가야진용신제”라며 “일제강점기 민족문화 말살로 사라질 뻔했지만, 주민의 힘으로 명맥을 이어왔다”고 소개했다.

박 사무국장은 “보통 제사는 끝나고 조상에게 복을 받는 의미로 술과 제사음식을 나눠 먹는 음복을 하지만 기우제에는 음복이 없다”며 “옛 사람들이 기우제를 지냈던 건 재난을 모두의 문제로 받아들이고, 공동체가 함께 해결하려는 의지의 표현으로 그 의지가 재난을 이겨내는 원동력이 됐다”고 했다.

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