이강인, 로제·태양·박보검과 한솥밥…더블랙레이블과 전속계약

대한민국 축구 국가대표 이강인(25)이 스페인 명문 아틀레티코 마드리드(AT 마드리드) 입성과 함께 K-팝 기획사 더블랙레이블과 매니지먼트 계약을 맺으며 새 출발을 알렸다.

더블랙레이블은 14일 "대한민국 축구 국가대표 이강인 선수와 매니지먼트 계약을 체결했다"고 밝혔다.

이강인. 더블랙레이블 제공

그러면서 "세계 무대에서 존재감을 증명해 온 이강인이 그려나갈 새로운 도전의 든든한 파트너로서 아낌없이 지원할 것"이라고 밝혔다.

더블랙레이블은 프로듀서 테디가 이끄는 K-팝 기획사다. '빅뱅' 태양, '블랙핑크' 로제, 가수 전소미, 그룹 '올데이프로젝트'(올데프), 그룹 '미야오' 등이 속했다. 배우 박보검을 시작으로 임시완, 곽동연 등을 영입하며 배우 매니지먼트로도 영역을 확장했다. 이강인 영입으로 스포츠 매니지먼트도 겸하게 됐다.

앞서 이강인은 최근 프랑스 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 AT 마드리드로 이적했다. 계약 기간은 2031년 6월까지 5년이며, 구단 레전드 앙투안 그리즈만이 달았던 등번호 7번을 물려받았다.

행정 절차로 스페인 출국이 지연됐던 이강인은 한국에서 훈련을 소화한 뒤, 지난 9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와의 '2026 쿠팡플레이 시리즈' 친선경기를 통해 비공식 데뷔전을 치렀다.

이후 팀 선수단과 함께 스페인으로 이동한 이강인은 10일 마드리드 마하다온다 훈련장에 첫 발을 디디며 본격적인 현지 적응에 나섰다.

이강인은 오는 20일 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열리는 말라가와의 '2026~2027시즌 스페인 라리가' 1라운드 개막전 홈경기에서 공식 데뷔전을 치른다.

<뉴시스>

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