김상혁, 재혼 위해 결혼정보회사行…"직업 많아 뭐 하는 분인지"

가수 김상혁이 재혼을 위해 결혼정보회사를 찾는다.

14일 오후 9시 방송되는 채널A 예능 프로그램 '신랑수업2'에서는 첫 '돌싱 입학생'으로 합류한 그룹 클릭비 출신 김상혁이 소개팅 후기를 털어놓고 결혼정보회사에서 상담받는 모습이 공개된다.

김상혁. 채널A

이날 김상혁의 어머니는 아들에게 "먼저 소개팅 한 거 어떻게 됐어?"라고 묻는다. 김상혁은 "내가 실수를 몇 개 한 것 같아"라며 당시 자신의 말실수를 털어놓는다.

이를 들은 어머니는 "네가 배려 차원에서 한 말이어도 상대방이 아니라고 느끼면 아닌 것이다. 대체 왜 그런 말을 했어?"라며 지적한다.

스튜디오에서 이를 지켜본 클릭비 오종혁도 "상혁이가 소개팅 하는 걸 방송으로 봤는데 '얘는 글렀다' 싶었다"고 말한다.

김상혁은 자신의 결혼 시장에서의 위치를 확인하기 위해 결혼정보회사를 찾는다. 그는 "결혼 시장에서의 위치 파악 및 자기 객관화가 필요하다"며 상담에 나선다.

김상혁은 초혼과 재혼의 매칭 차이를 묻고 자신의 연 수입과 보유 자산, 외모 이상형 등을 공개한다.

담당 매니저는 김상혁의 프로필을 살펴본 뒤 "프로필에 불균형적인 면이 보인다. 직업이 많아서 뭐 하시는 분인지"라고 평가한다. 이어 김상혁의 최종 매칭 난이도도 진단한다.

<뉴시스>

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