삼성전자 반도체, 딥러닝·비전 AI 전문가 영입

삼성전자가 인공지능(AI)과 데이터 분야 전문가를 영입해 반도체 사업의 AI 전환(AX) 역량 강화에 나선다.

삼성전자 디바이스솔루션(DS·반도체) 부문은 최근 딥러닝·비전 AI 분야 전문가 한보형 펠로우와 데이터 엔지니어링 전문가 한태린 상무를 영입했다고 14일 밝혔다.

한보형 펠로우(왼쪽), 한태린 상무.

한 펠로우는 반도체 연구개발(R&D)에 특화된 AI 모델 개발을 주도한다. 서울대 컴퓨터공학과에서 학·석사를 마치고 미국 메릴랜드대에서 컴퓨터과학 박사학위를 받았다. 포항공대 컴퓨터공학과 조교수를 거쳐 2018년부터 서울대 전기·정보공학부 교수로 재직했다.

한 상무는 AI가 즉시 활용할 수 있도록 정제·구조화된 ‘AI 레디 데이터(AI Ready Data)’ 기반 구축을 맡는다. 서울대 기계항공우주공학과를 졸업한 뒤 미국 매사추세츠공대(MIT)에서 기계공학 석사학위를 받았으며 메타에서 시니어 엔지니어링 매니저를 지냈다. 지난해에는 미국 로봇기업 페르소나에서 시니어 개발자로 근무했다.

삼성전자는 두 전문가의 영입을 계기로 반도체 설계와 공정, 제조 등 핵심 업무 전반에 AI 적용을 확대할 계획이다. 이를 통해 반도체 개발 효율성과 생산성을 높이고 연구개발부터 제조까지 데이터 활용 체계를 고도화한다는 방침이다.

삼성전자는 앞으로도 AI와 데이터 분야 핵심 인재를 지속적으로 확보하고 전문성을 조직 전반으로 확산해 전사 AI 역량을 강화하기로 했다.

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