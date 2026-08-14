한·중 합작 다큐 ‘5’ 이달 말 공개...위안부 피해 기록 담았다

중국 상하이사범대 쉬후이 캠퍼스에 설치된 한·중 평화의 소녀상. 화성시가 시민 성금을 모아 건립한 중국 최초의 평화의 소녀상이다. (사진=CMG 제공)

일본군 위안부 피해 생존자의 기억과 이를 기록해 온 사람들의 이야기를 담은 한·중 합작 다큐멘터리 ‘5’가 이달 말 한국에서 공개된다. 제목 ‘5’는 현재 한국에 남아 있는 피해 생존자 5명을 뜻한다. 2017년 중국에서 개봉한 다큐멘터리 ‘22’에 기록된 피해 생존자 22명이 모두 세상을 떠났다.

8월 14일은 일본군 위안부 피해자 기림의 날이다. 1991년 이날 고(故) 김학순 할머니가 처음으로 자신의 피해 사실을 공개 증언했다. 이후 피해 생존자들의 증언은 위안부 문제를 기록하고 기억하는 데 중요한 자료가 됐다.

‘5’는 한·중 양국 영상 제작자들이 공동 제작했다. 극적인 갈등이나 감정적인 장면보다는 위안부 피해 역사를 기록하고 교육하며 기억을 이어가는 사람들에게 초점을 맞췄다. 생존자의 직접 증언이 점차 사라지는 상황에서 관련 기록을 어떻게 다음 세대에 전달할 것인지가 작품을 관통하는 주제다.

다큐멘터리 ‘22’를 연출한 궈커 감독은 당시 촬영을 돌아보며 피해 생존자들의 이야기가 잊히지 않고 관련 기록이 이어져야 한다고 강조했다.

30여 년간 위안부 관련 사료를 조사·기록·연구해 온 중국 학자 쑤즈량 교수는 역사 기록의 중요성을 강조한다. 김원동 동국대 교수는 젊은 세대에게 실제 전쟁의 역사를 전하는 것은 앞선 세대의 책임이라고 말했다. 다만 역사를 전달하는 데 그치지 않고 젊은이들이 스스로 역사를 바라보고 생각할 수 있는 공간을 마련하는 것이 더 중요하다고 강조했다.

역사적 기억을 지키는 활동에 오랫동안 참여해 온 한경희 정의기억연대 신임 이사장은 피해 생존자들이 세상을 떠난 뒤에도 기억을 이어가는 일이 중요하다고 강조했다. 생존자들의 증언이 역사적 기록으로 남게 되는 시점이 다가오는 만큼 관련 기록을 체계적으로 보존하고 다음 세대에 전해야 한다는 취지다.

다큐멘터리는 중국의 피해 생존자 22명이 모두 세상을 떠나고 한국에서도 생존자가 5명만 남은 현실을 출발점으로 삼았다. 생존자의 ‘직접 증언’이 점차 역사적 기록으로 넘어가는 시점에서 영상과 교육, 시민사회의 기록 활동이 어떤 역할을 해야 하는지를 다룬다.

‘5’는 하나의 역사 해석을 제시하기보다 실제 인물들의 경험과 생각을 따라가는 방식으로 구성됐다. 전쟁을 직접 경험하지 않은 젊은 세대가 남겨진 기록을 어떻게 받아들이고 이어갈 것인지도 주요 질문으로 담았다.

자료 제공: CMG

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