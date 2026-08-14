맥주·간식으로 광복절 연휴 공략… 강릉시, 시장 활성화 기대

강원 강릉시는 14∼15일 월화거리야시장에서 'BEER! 비어비워 페스티벌'을, 15∼16일 주문진종합시장에서 '한 입만 간식축제'를 각각 개최한다고 14일 밝혔다.



강릉시가 주최하고 성남시장상인회에서 주관하는 비어비워 페스티벌은 '스트레스를 비우고 맥주를 채우자'를 슬로건으로 열리는 월화거리야시장 축제다.

월화거리 야시장에서 열리는 비어비워 페스티벌. 강릉시 제공

축제 기간 메인무대에서는 색소폰, 성악, 밴드, 버스킹, 뮤지컬 등 다양한 라이브 공연과 DJ 파티가 펼쳐지며, 행사장에는 생맥주를 즐길 수 있는 주류 판매존이 운영된다.



특히 매일 오후 8시에는 방문객이 다 함께 잔을 부딪치는 'Beer Time' 건배 퍼포먼스가 진행된다.



이 밖에도 게임존, 팝콘 증정 이벤트 등 다양한 즐길 거리가 마련된다.



이어 주문진종합시장에서는 주문진종합시장상인회가 주최하고 주문진종합시장 문화관광형시장 육성사업단이 주관하는 한 입만 간식축제가 열린다.



이번 축제는 시장 내 음식 점포와 상인이 함께 참여한다.



축제 기간에는 점포 이용과 체험 행사 참여 시 경품을 증정하는 스탬프 투어를 비롯해 '한 입만' 강정 만들기 체험, '한 컷만' 포토존 등 다양한 고객 참여 프로그램이 운영된다.



버스킹과 마술 등 볼거리 공연도 더해져 온 가족이 함께 즐길 수 있다.



시는 이번 축제를 통해 시민과 관광객에게 다양한 볼거리와 즐길 거리를 제공하는 한편 전통시장 방문과 소비를 유도해 지역 상권에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다.



김현경 소상공인과장은 "광복절 연휴를 맞아 전통시장에서 열리는 축제들이 시민과 관광객에게는 즐거움을, 상인들에게는 활력을 주는 자리가 되기를 바란다"고 말했다.

<연합>

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