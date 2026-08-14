李대통령 지지율 44%로 취임 후 최저치… 긍정·부정평가 첫 역전

이재명 대통령 지지율이 14일 44%로 한국갤럽 여론조사 기준 취임 후 최저치를 기록했다. 부정평가가 긍정평가를 넘어서는 역전현상도 처음 나타났다.

여론조사기관 한국갤럽이 지난 11∼13일 전국 만 18세 이상 성인 1000명을 대상으로 조사해 이날 발표한 결과에 따르면 이 대통령의 직무수행에 대해 ‘잘하고 있다’는 긍정평가는 44%로 나타났다. 이는 직전 조사인 7월 넷째주 조사 결과와 비교했을 때 7%포인트 하락한 수치다. 직무수행에 대한 부정평가는 46%로 직전 조사와 비교해 8%포인트 상승했다. 해당 조사에서 지지율 긍정평가가 부정평가보다 낮게 나온 것은 이번이 처음이다.

이재명 대통령이 지난 13일 청와대 영빈관에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬 행사에서 발언하고 있다. 뉴시스

대통령 직무 수행 긍정 평가의 이유로는 ‘외교’가 19%로 가장 높게 나타났고 뒤를 이어 ‘경제·민생(15%)’, ‘전반적으로 잘한다(8%)’, ‘소통(7%)’, ‘추진력·실행력·속도감(5%)’, ‘열심히 한다·노력한다(4%)’, ‘부동산정책(4%)’ 순으로 나타났다. 반대로 부정 평가의 이유로는 ‘부동산정책’이 30%로 가장 높았다. 이어 ‘경제·민생(13%)’, ‘전반적으로 잘못한다(7%)’, ‘검찰 권한 축소(5%)’, ‘독재·독단(5%)’, ‘도덕성문제·본인재판회피(4%)’, ‘국방·안보(4%)’ 등이 꼽혔다.

전날 발표된 정부 세제개편안의 영향에 대한 전망도 긍정보다 부정이 높게 나타났다. 이번 세제개편안이 부동산·주택 시장에 어떤 영향을 줄 것으로 보느냐는 질문에 응답자의 24%는 긍정적 영향을 줄 것으로 기대했고, 45%는 부정적 영향을 줄 것으로 내다봤다. 12%는 영향이 없을 것이라고 답했고 19%는 의견을 유보했다. 정부가 주택 시장에 정책적으로 개입하는 정도와 관련해서는 27%가 ‘더 많이 개입해야 한다’고 응답했고 40%는 ‘더 적게 개입해야 한다’, 20%는 ‘현재가 적당하다’고 답했다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 46.9%, 응답률은 9.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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