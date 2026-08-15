민경선 고양시장, ‘고양은평선 일산연장’ 철도망 구축 요청

민경선 경기 고양시장이 박홍근 기획예산처 장관을 만나 고양은평선 일산 연장 등 지역 철도사업에 대한 정부 지원을 요청했다.

15일 고양시에 따르면 민 시장은 전날 국회 의원회관에서 박 장관에게 고양시 현안 정책 건의서를 전달하고 수도권 서북부 교통난 해소를 위한 광역철도망 구축 필요성을 설명했다.

민경선 고양특례시장이 박홍근 기획예산처 장관에게 고양시 현안정책 건의서를 전달하고 있다. (왼쪽부터 한준호 국회의원, 민경선 고양특례시장, 박홍근 기획예산처 장관, 김성회 국회의원)

건의서에는 △고양은평선 일산 연장 △고양∼신사선 국가철도망 구축계획 반영 △인천도시철도 2호선 고양 연장사업 예비타당성조사 통과 등 3개 사업이 담겼다. 이들 노선이 국가계획과 정부 예산에 우선 반영될 수 있도록 지원해 달라는 요청이다.

고양은평선 일산연장은 고양시청~식사구간을 연장하는 사업으로 식사·풍동 대중교통 부족 문제를 해결하기 위한 사업이다.

민경선 고양특례시장(윗줄 오른쪽에서 두 번째)이 박홍근 기획예산처 장관(아랫줄 오른쪽)에게 고양시 현안정책에 대해 설명하고 있다.

고양∼신사선은 신분당선 서북부연장 노선폐지에 따른 대안노선이며 삼송·신원지역 교통불편을 줄이는 데 초점이 맞춰져 있다. 인천2호선 고양연장 사업은 인천서구~킨텍스~주엽~일산역 등을 연결하는 노선으로 현재 예비타당성조사를 진행 중이다. 개통될 경우 인천 접근성 개선 및 수도권 서북부 교통난 해소가 기대된다.

이번 정책건의서 전달은 고양시 발전과 현안 해결을 위해 시장과 지역 국회의원이 뜻을 모았다는 점에서 더욱 의미가 크다

김성회 국회의원의 주선으로 마련된 이날 자리에 한준호 국회의원도 함께 참석하며 고양시 철도망 확충의 필요성을 정부에 전달했다.

민경선 고양특례시장(왼쪽 위에서 두 번째)이 박홍근 기획예산처 장관(오른쪽 위쪽)에게 고양시 현안정책에 대해 설명하고 있다.

민 시장은 “시민들의 출퇴근 시간을 줄이고 고양시의 미래 경쟁력을 높이기 위해 광역철도망 구축이 시급하다”며 “지역 국회의원들과 정부 부처 간 협조체계를 강화해 시민들이 체감할 수 있는 교통환경 개선을 이끌어내겠다”고 말했다.

박 장관은 고양시가 건의한 철도사업의 추진 상황과 필요성을 듣고 관련 내용을 검토하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

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