엔비디아 두뇌 단 LG 휴머노이드 온다… 모건스탠리도 'LG 로봇주' 주목

LG가 엔비디아와 손잡고 차세대 휴머노이드 로봇을 2027년 1분기 공개한다.

양사는 13일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라 엔비디아 본사에서 ‘전략적 사업협력 MOU’를 체결했다. 이 자리에는 구광모 LG그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 창립자 겸 CEO를 포함한 양사 최고경영진이 참석했다. 지난 6월 서울 여의도 LG트윈타워 회동 이후 넉 달 만에 협력이 실행 단계로 넘어간 것이다.

젠슨 황(오른쪽) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 6월 8일 서울 영등포구 여의도 LG트윈타워에서 구광모 LG그룹 회장과 회동을 마친 뒤 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

두 회사는 로봇과 AI 팩토리, 모빌리티 등 3대 분야에서 협력하기로 했다. 이 가운데 핵심은 로봇이다.

LG가 개발 중인 로봇은 두 발로 걷는 이족보행 휴머노이드다. 두뇌 역할은 엔비디아 기술이 맡는다. 온보드 연산에는 고성능 컴퓨팅 모듈 ‘젯슨 토르’가 들어간다. 여기에 엔비디아의 개방형 휴머노이드 파운데이션 모델 ‘아이작 그루트’와 로보틱스용 통합 안전 시스템 ‘헤일로스’를 결합했다.

몸체는 LG계열사 역량을 집중 투입한다. LG전자가 액추에이터, LG이노텍이 센서, LG에너지솔루션이 배터리를 맡는다. 엔비디아의 AI에 계열사 부품 기술을 더해 차별화된 ‘피지컬 AI’ 경쟁력을 보여주겠다는 전략이다.

로봇의 현장 검증도 곧 시작된다. LG는 올해 안에 바퀴로 움직이는 ‘휠 베이스’ 로봇 LG 클로이드를 미국 테네시 공장 세탁기 생산라인에 투입한다. 실제 제조 현장에서 성능을 시험(PoC)하는 것이다. 검증 결과를 바탕으로 적용 범위를 글로벌 생산시설과 가정, 상업 공간으로 넓혀간다.

로봇을 똑똑하게 만들 데이터 기반도 함께 다진다. LG CNS의 로봇 플랫폼 ‘피지컬웍스’로 데이터 수집부터 학습, 검증까지 반복하는 ‘피지컬 AI 데이터 팩토리’를 구축한다. 이렇게 쌓은 데이터와 실증 경험은 LG가 자체 개발 중인 로봇 파운데이션 모델(RFM)의 경쟁력 강화에도 쓰인다.

양사는 실행력을 높이기 위해 기술·사업 전문가로 구성된 공동 태스크포스(TF)도 운영한다.

구 회장은 “AI 팩토리, 피지컬 AI, 모빌리티 분야에서 함께 할 과제가 명확해졌다”며 “산업을 선도하는 레퍼런스 구축으로 AI 확산을 가속화하겠다”고 말했다. 젠슨 황 CEO는 “LG의 제품 엔지니어링·제조 리더십과 엔비디아 기술을 결합해 로봇과 AI 팩토리, 자율주행차의 새로운 시대를 앞당기고 있다”고 화답했다.

◆모건스탠리도 ‘로봇 기업 LG’ 주목

시장의 시선도 ‘로봇 기업’ LG로 향한다.

글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리는 최근 ‘LG 3사, 새로운 성장 국면으로’라는 보고서에서 AI 수혜의 다음 단계를 짚었다. 수혜 범위가 반도체를 넘어 ‘지능형 하드웨어’로 확산되고, 이 분야에서 LG전자와 LG이노텍이 유리한 위치에 있다는 것이다.

모건스탠리는 LG그룹을 한국에서 가장 포괄적인 피지컬 AI 생태계 중 하나로 평가했다. 가전과 디스플레이는 물론 센서, 배터리, 스마트팩토리, 기업용 소프트웨어까지 갖췄기 때문이다.

역할도 계열사별로 나눠 분석했다. LG전자는 AI홈과 로봇, 상업용 냉난방공조(HVAC), AI 데이터센터 냉각을 아우르는 플랫폼 역할을 한다. LG이노텍은 카메라·라이다 등 AI 센싱과 광학 부품에서, LG디스플레이는 차량용 OLED 같은 AI 인터페이스에서 수혜가 예상된다. 여기에 LG에너지솔루션의 로봇용 배터리와 LG CNS의 스마트팩토리 구축 역량이 더해진다. 그룹 전체가 하나의 ‘피지컬 AI 스택’으로 연결되고 있다는 진단이다.

보고서는 특히 LG전자를 다시 볼 것을 주문했다. 모건스탠리는 “LG전자를 더 이상 전통적인 가전 경기민감주로만 평가해서는 안 된다”고 강조했다. 반도체 이후 AI 투자 수혜가 로봇과 데이터센터 냉각으로 번지는 과정에서, LG전자의 장기 이익 잠재력이 아직 주가에 충분히 반영되지 않았다는 분석이다.

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