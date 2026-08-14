李대통령 지지율 44%로 취임 후 최저…부정평가 46% 첫 역전

이재명 대통령의 국정 지지율이 직전 조사 대비 7% 내리며 취임 후 최저치를 기록했다는 여론조사 결과가 24일 나왔다.



한국갤럽이 11∼13일 전국 만 18세 이상 1천명에게 조사한 결과, 이 대통령의 직무수행에 대한 긍정 평가는 44%로 집계됐다.

이재명 대통령.



이 대통령의 국정 지지율은 지난 달 24일 공개된 7월 4주차 조사(51%)와 비교했을 때 7% 내렸다.



'잘못하고 있다'는 응답은 46%로 이 대통령 취임 후 처음으로 수치상 긍정 평가를 앞섰다. '의견 유보'는 10%였다.



긍정 평가 이유로는 '외교'(19%)가 가장 많이 꼽혔다. '경제·민생'(15%), '전반적으로 잘한다'(8%), '소통'(7%) 등이 뒤를 이었다.



부정 평가 이유는 '부동산 정책'(30%), '경제·민생·고환율'(13%), '전반적으로 잘못한다'(7%), '검찰 권한 축소'·'독재/독단'(이상 5%) 순이었다.



정당 지지도는 더불어민주당이 41%, 국민의힘이 25%를 기록했다.



7월 4주차 조사 대비 민주당은 3%p 내렸고, 국민의힘은 2%p 올랐다.



개혁신당은 3%, 조국혁신당은 2%, 진보당은 1%, 무당층은 28%였다.



이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 46.9%, 응답률은 9.7%다.



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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