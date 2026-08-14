‘배우 맞아?’ 이정현, 자격증만 22개…유도·지게차·스킨스쿠버까지

배우 이정현이 무려 22개의 자격증을 보유하고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

이정현은 14일 방송된 KBS 1TV ‘아침마당’에 출연해 배우 활동 외에도 다양한 분야에 관심을 갖고 자격증을 취득해왔다고 말했다.

이정현 인스타그램 캡처

그가 보유한 자격증 가운데는 유도 지도자 자격증과 유도 심판 자격증, 보디빌딩 관련 자격증을 비롯해 스킨스쿠버, 프리다이빙, 보트 관련 자격증 등이 포함된 것으로 알려졌다. 지난해에는 3t 미만 지게차 자격증도 취득했다.

이정현은 “배우고 싶은 게 있으면 가능하면 따고 있다. 일을 하기 위해 딴 것도 있다. 액션을 하게 되면 운동 관련 자격증을 따고, 또 어떤 프로그램을 위해서 따다 보니까 계속 늘어난 것 같다”고 설명했다.

이정현은 미래에 배우가 아닌 다른 일을 하게 될 가능성까지 생각해 여러 기술과 자격을 미리 갖춰두고 있다고 밝힌 바 있다. 실제로 그는 지난해 자동차 생산직 채용에 지원했다가 서류 전형에서 탈락한 사실을 공개해 화제를 모으기도 했다.

KBS 1TV ‘아침마당’ 방송화면 캡처

이를 본 방송인 서경석이 “한국사능력검정시험 자격증이 없는 게 아쉽다”고 말하자“ 이정현은 ”계속해서 도전해보겠다. 바로 합격한다고 말씀은 못 드리겠다“고 대답했다. 그러자 서경석은 ”내가 책을 보내주겠다“고 응원했다.

이정현은 용인대학교 유도학과를 졸업한 유도 선수 출신으로, 2014년 광고를 통해 연예계에 데뷔한 뒤 영화와 드라마에서 개성 강한 조연으로 활동해왔다. 특히 영화 ‘박열’과 ‘군함도’, 드라마 ‘미스터 션샤인’ 등에서 일본인 및 군인 역할을 맡아 강렬한 인상을 남겼다. 이후 ‘신병’, ‘7인의 탈출’, ‘7인의 부활’ 등으로 활동 영역을 넓혔으며, 2021년 청주국제단편영화제 배우상을 수상했다.

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