"한국인의 독립운동가 사랑은 '김구·안중근·유관순'"

독립기념관의 독립운동가 검색 코너에서 국민들이 가장 많이 찾아본 독립운동가는 백범 김구 선생과 안중근 의사, 유관순 열사인 것으로 나타났다.



독립기념관은 올해 1월 29일부터 8월 13일까지 한국독립운동정보시스템 '한국독립운동인명사전(https://search.i815.or.kr/dictionary/main.do)' 이용현황을 분석한 결과, 인기검색어 독립운동가 상위권 3명에 이들이 포함됐다고 14일 밝혔다.

독립운동가 백범 김구 선생(왼쪽 부터)·안중근 의사·유관순 열사. 공훈전자사료관 제공

임시정부 주석을 지냈던 백범 김구 선생은 일제강점기 독립운동의 중심축 역할을 했던 대표적인 인물이다. 올해는 김구 선생 탄생 150주년으로, 유네스코가 올해를 김구의 해로 지정하기도 했다.



안중근 의사는 1909년 중국 하얼빈(哈爾濱)역에서 초대 통감(총독)을 지낸 이토 히로부미(伊藤博文)를 처단하며 조국 독립의 의지를 세계에 알린 의열 투쟁의 상징이다.



이화학당 고등부 재학생이었던 유관순 열사는 일제강점기에 3.1운동으로 시작된 만세 운동을 하다 일본 형사들에게 붙잡혀 구금됐고, 서대문형무소에서 자행된 모진 고문으로 인해 순국했다.



이처럼 김구 선생·안중근 의사·유관순 열사가 독립운동가 인기 검색 상위권에 들어간 것은 이들이 겨레의 자주독립 의지를 극적으로 보여준 인물들인 만큼 시대가 지나도 국민적 관심이 변함없이 이어지고 있기 때문으로 분석된다고 독립기념관측은 설명했다.



김은지 독립기념관 학술연구부 연구위원은 "8.15 광복은 우리나라의 독립을 위해 온몸을 바친 모든 선조의 피땀과 노력으로 이뤄진 것"이라며 "디지털 한국독립운동인명사전 등을 통해 잘 알려지지 않은 독립운동가들을 국민들에게 널리 알리기 위해 적극 노력할 것"이라고 말했다.



한편, 연합뉴스 인물데이터베이스(DB) 플랫폼에서의 독립운동가 검색 1위는 김구 선생이었다.



7월 오픈한 '프리미엄뉴스'와 '모바일뉴스리더' 서비스를 통해 제공된 인명사전에서 127명의 독립운동가가 검색됐고, 조회 건수는 256건으로 집계됐다.



박열 의사의 동지이자 독립운동가인 일본인 부인 가네코 후미코(金子文子)가 2위였고, 김정구·김정기·안중근·김동삼·정부석·강경선·안창호 선생 등이 조회수 상위권에 포함됐다.

<연합>

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