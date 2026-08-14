“사생팬에 두려움·반감 생겼다”…건일, 엑디즈 탈퇴 후 심경 고백

밴드 엑스디너리 히어로즈(이하 엑디즈) 전 멤버 건일이 팬 비하 발언과 사생활 논란으로 팀을 떠난 뒤 직접 심경을 밝혔다.

건일은 지난 13일 팬 소통 플랫폼에 “아마 이 인사가 엑디즈로서 드리는 마지막 인사가 될 것 같다”라며 장문의 글을 올렸다. 그는 “나는 정말 끝까지 엑디즈로 남고 싶었고, 여섯 명의 엑디즈를 지키고 싶었다. 하지만 회사의 결정을 어쩔 수 없이 받아들이기로 했다”라고 밝혔다.

최근 온라인 커뮤니티에서는 건일의 전 여자친구라고 주장하는 인물이 건일과 나눈 통화 녹음과 메신저 대화 등을 공개했다. 녹음에는 팬들을 향한 욕설과 비하성 발언이 담긴 것으로 알려지면서 논란이 일었다.

엑디즈 전 멤버 건일. JYP엔터테인먼트

건일은 녹음 속 발언을 자신이 한 것이라고 인정했다. 그는 “공개된 통화 녹음에서 팬들을 향해 불미스러운 발언을 한 사람은 내가 맞다”며 “어떤 이유에서든 그런 말을 했다는 사실 자체는 변하지 않는다. 실망하고 상처받으셨을 모든 분들께 진심으로 죄송하다”고 사과했다.

그러면서 발언 당시의 상황도 설명했다. 건일은 “올해 초 우리 숙소에 사생팬들이 침입하는 사건이 있었을뿐더러, 내 개인 차량에 위치추적기를 달고 따라다니기까지 했다”며 이 같은 일을 겪으며 일부 악성 팬들에 대한 두려움과 반감이 커졌다고 밝혔다. 지난 6월 인스파이어 아레나 콘서트 이후 악성 댓글을 접하며 심적으로 무너진 상태에서 지인에게 속마음을 털어놓았고, 그 과정에서 과격한 표현을 사용했다는 설명이다.

건일은 “당시 제가 감정적으로 이야기했던 대상은 익명 뒤에 숨어 우리를 무분별하게 비난하거나 사생활을 침해했던 일부 악성 팬들”이라고 강조했다. 다만 자신이 잘못된 표현을 사용한 사실에 대해서는 거듭 사과했다.

또한 멤버들에 대해서는 “엑디즈로 활동하는 동안 멤버들을 진심으로 아끼고 사랑했다”며 “제게 멤버들은 언제나 자랑스러운 사람들이었다”고 밝혔다. 팬들에게도 “여러분이 구건일이라는 사람에게 보내주셨던 사랑과 마음을 영원히 잊지 않겠다”고 인사를 전했다.

앞서 JYP엔터테인먼트는 건일과 충분한 논의를 거친 결과 더 이상 팀 활동을 함께하기 어렵다고 판단해 상호 합의하에 전속계약을 해지한다고 밝혔다. 이에 따라 엑디즈는 정수·가온·오드·준한·주연 5인 체제로 활동한다. 건일의 탈퇴 여파로 14일 도쿄와 16일 오사카에서 예정됐던 ‘서머소닉 2026’ 출연도 취소됐다.

건일은 2021년 엑디즈로 데뷔해 팀의 리더이자 드러머로 활동해왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지