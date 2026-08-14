빅뱅, 우주항공청 초대 홍보대사 "우주 향한 韓 비전 알린다"

올해 데뷔 20주년을 맞은 K-팝 2세대 대표 한류 그룹 '빅뱅(BIGBANG)'이 우주항공청의 초대 홍보대사로 위촉됐다.

14일 팀 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면, 빅뱅은 우주항공청의 첫 홍보대사로서 대한민국 우주항공의 미래 비전과 주요 정책을 알리는 소통 파트너로 활동한다. 2024년 개청한 우주항공청이 홍보대사를 위촉한 것은 이번이 처음이다.

빅뱅. (사진 = YG엔터테인먼트 제공)

우주항공청은 "국민과 함께 우주항공의 새로운 도전을 만들어가기 위해 빅뱅을 위촉했다"며 "다양한 활동을 통해 우주항공에 대한 관심과 참여를 확대할 것"이라고 전했다.

이번 위촉은 우주의 탄생을 뜻하는 그룹명과 데뷔 20주년 월드투어 '엑스엑스 : 코스모스(XX : COSMOS)'의 주제의식이 맞물려 상징성을 더한다.

빅뱅은 우주항공 프로젝트와 연계한 국민 참여 프로그램 '드림캡슐'에 참여한다.

이날 오전 10시 열리는 데뷔 20주년 기념 마이크로 웹사이트를 통해 전 세계 팬덤 'V.I.P'의 메시지를 모은다. 수집된 메시지는 '아레시보 메시지'에서 착안한 코드 이미지로 변환돼 누리호 5호에 실려 우주로 발사될 예정이다.

한편, 빅뱅은 오는 19일 오후 6시 새 디지털 싱글 '빅(BiiiG)'을 발매한다. 이어 21~23일 고양종합운동장 공연을 시작으로 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 19개 도시(총 33회)를 도는 20주년 월드투어에 돌입한다.

<뉴시스>

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