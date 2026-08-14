윤미라 "'간통 의혹, 40년간 주홍글씨…4년 걸려 무혐의 받았다" 유튜브서 고백

유튜브 채널 '윤미라' 영상 갈무리

배우 윤미라가 과거 간통 의혹으로 인해 할리우드 진출도 무산됐다고 밝혔다.

지난 13일 윤미라의 유튜브 채널 '윤미라'에는 '파주 아울렛 간다면 이 브랜드 참지 마세요, 그리고 40년 만에 꺼낸 이야기'라는 제목의 영상이 게시됐다. 영상 속에는 파주 아울렛으로 쇼핑을 하러 간 윤미라의 모습이 담겼다.

쇼핑 후 윤미라는 식당으로 가 제작진과 함께 식사를 나눴다. 이때 윤미라는 "나한테 아직도 따라다니는 주홍 글씨가 있다"라며 "그 억울함은 안 겪어본 사람은 모른다, 밤에 잠을 못 잔다"라고 과거 자신에게 제기됐던 간통 혐의에 대해 언급했다.

윤미라는 이에 대해 "그게 4년이 걸려서 무혐의를 받았다"라며 "근데 사람들은 과정만 알지 결과를 안 본다, 얼마나 억울한지 모른다"라고 얘기했다.

그러면서 윤미라는 "완전 주홍글씨다"라며 "(사건 후) 40년이 넘었는데 아직도 나를 따라다니더라"라고 말하면서 억울함을 호소했다.

또한 윤미라는 이 사건으로 인해 할리우드 진출도 무산됐다고 얘기했다. 윤미라는 "테렌스 영 감독을 만나서 오디션에서 합격이 됐다"라며 "내가 한국여자인데 키도 크고 그러니 첫눈에 캐스팅이 됐다, 근데 테렌스 영 감독님을 나를 얼마나 예쁘게 봤는지 극 중 이름도 미라로 하라고 하더라"라고 얘기했다.

이어 "그렇게 계약까지 했다, 근데 (사건이) 빵 터졌다"라며 "그해에 상도 받았는데 다 날아갔다"라고 말해 안타까움을 자아냈다.

한편 윤미라는 지난 1978년 간통 혐의로 피소돼 오랜 시간 동안 법정 공방을 벌였다. 이후 4년의 법정 공방 끝에 윤미라는 무혐의 처분을 받으며 간통 혐의를 벗었다.

<뉴스1>

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