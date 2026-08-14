'장기하와 열애' 윤가이, 독특한 일상…사주 믿고 '물의 요가'

배우 윤가이가 사주에 진심인 일상부터 연기를 향한 열정까지 공개한다.

15일 방송되는 MBC TV 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 배우 윤가이의 하루가 그려진다.

이날 윤가이는 아침부터 물 3컵을 연달아 마시는 모습으로 눈길을 끈다.

윤가이. (사진=MBC)

사주에 부족한 물 기운을 채우기 위해 물을 많이 마시는 것은 물론 침대도 북쪽 방향으로 배치하고, '물의 요가'로 불리는 오다카요가를 한다고 밝힌다. 물 기운을 높이기 위한 방법을 일상 곳곳에 적용하는 모습이 공개된다.

윤가이의 계획적인 일상도 소개된다. 그는 아침마다 다이어리에 하루 일과를 빼곡하게 적으며 8년째 플래너를 작성하고 있다.

다만 매니저는 "계획을 모두 실천하는 모습은 좀처럼 보기 어렵다"고 전한다. 윤가이는 상황에 따라 할 일을 수정하거나 삭제하며 자신만의 방식으로 하루 일정을 소화한다.

연기를 향한 꾸준한 노력도 공개된다. 윤가이는 배우를 꿈꾸기 시작한 순간부터 창작 대본과 연기 연구 노트를 작성해왔다. 연극 '별무리'를 통해 인연을 맺은 농인 배우에게 수어 수업을 받는 모습도 공개될 예정이다.

또 연기 연습 영상을 촬영해 자신의 채널에 올리는 등 꾸준히 연기를 준비해온 과정도 소개된다. 이 같은 활동을 계기로 현재 소속사의 눈에 띄었고, 'SNL' 오디션 기회를 얻게 된 비하인드도 공개된다.

윤가이는 연기 영역을 넓히기 위해 보컬 레슨에도 나선다. 예상하지 못한 인물이 보컬 선생님으로 등장한 가운데 윤가이는 진지하게 레슨에 임하며 노래 실력을 선보인다.

차기작을 위한 변신도 감행한다. 윤가이는 작품 준비를 위해 오랫동안 길러온 머리를 망설임 없이 자르며 연기에 대한 의지를 드러낸다.

윤가이는 18세 연상인 가수 장기하와 공개 열애 중이다. 두 사람은 지난 6월 열애 사실을 공식 인정했다. 양측 소속사는 두 사람이 교제 중이라고 밝혔으며, 두 사람은 2023년 'SNL 코리아' 시즌4를 통해 처음 만나 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

<뉴시스>

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