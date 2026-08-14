또 경량 AI만 내놓은 구글… 최상위모델 지연에 그록에도 밀려

구글이 코딩과 에이전트 작업에 특화한 새 경량 인공지능(AI) 모델을 내놨지만, 두 달째 소식이 없는 최상위 모델의 출시는 또 미뤄졌다.



'프로' 모델 출시 지연으로 구글의 AI 경쟁력은 후발주자였던 스페이스XAI에도 밀리는 모양새다.

제미나이 3.7 플래시. 구글 제공

구글은 경량 AI 모델 '제미나이3.7 플래시'를 기업 고객과 유료 개인 고객을 대상으로 선보인다고 13일(현지시간) 밝혔다.



지난달 21일 '제미나이3.6 플래시'를 내놓은 지 불과 3주 만에 새 모델을 공개한 것이다.



새 모델은 코딩 능력과 버그 수정 능력이 크게 개선돼 한 번의 시도만으로도 즉시 실행 가능한 완성도 높은 코드를 생성한다고 회사 측은 소개했다.



실제로 제미나이3.7 플래시의 코딩 등 성능지표(벤치마크)는 앤트로픽의 클로드 소네트5나 오픈AI의 GPT-5.6 테라 등 중급 모델과 유사하거나 오히려 더 높다.



제미나이3.7 플래시가 소네트, 테라 등과 견줘 응용 프로그램 인터페이스(API) 사용 가격이 2∼3배 저렴하다는 점을 고려하면 그만큼 가격 효율성이 높다는 결론이 나온다.



특히 제미나이3.7플래시는 답변 속도 면에서는 다른 모델과 비교할 수 없을 정도로 빠른 면모를 보였다.



AI 모델 분석업체 아티피셜 어낼리시스(AA)는 제미나이3.7 플래시의 답변 속도가 초당 340토큰으로, 제미나이3.5 플래시라이트(초당 358토큰)에 이어 두 번째로 빠르다고 평가했다. 경쟁사 주요 모델 중에서 초당 200토큰 이상을 기록한 모델은 없었다.



그러나 제미나이3.7 플래시는 경량 모델이라는 한계로 전체 AI 모델들과 비교하면 낮은 순위에 그쳤다.



AA는 제미나이3.7 플래시의 지능지표(AAII)를 56점으로 책정, GPT-5.6 테라(57점)와 딥시크V4프로0813(53점) 사이인 9위에 올렸다.



구글은 당초 6월 출시를 예고했던 최상위 모델 제미나이3.5 프로를 두 달이 지난 지금까지도 공개하지 못하고 있다.



그 사이 구글은 앤트로픽·오픈AI는 물론이고 후발주자로 꼽혔던 일론 머스크의 AI기업 스페이스XAI와 메타에도 밀렸다.



스페이스XAI가 12일 내놓은 그록(Grok)4.6은 AAII에서 61점을 받아 클로드 페이블5(62점)과 불과 1점 차이로 GPT-5.6 솔과 함께 공동 3위를 기록했다.



메타의 '뮤즈 스파크1.2'(57점)와 중국 AI 모델들인 키미 K3(60점)·큐원3.8 맥스(58점) 등도 제미나이3.7 플래시보다 높은 평가를 받았다.



이에 따라 구글이 AI 모델 시장에서 주도권을 빼앗기고 있다는 우려가 지속되고 있다.

<연합>

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