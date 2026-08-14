오늘 동해안 비·나머지 소나기… 광복절 제주·남부부터 비

14일 동해안에 비가 이어지고 나머지 지역엔 소나기가 내릴 때가 있겠다. 광복절인 15일에는 중부지방엔 소나기, 남부지방과 제주엔 비가 오면서 해갈에 도움이 되겠다.



제15호 태풍 찬홈이 약화한 저기압이 동해상에 위치, 이 저기압에 동반된 낮은 고도 구름 때문에 14일 전국이 흐리고 저기압에서 부는 동풍을 바로 맞는 동해안에 비가 이어지겠다.

극심한 가뭄이 이어지는 경남 지역에 국가소방동원령에 따른 급수 지원이 이틀째인 13일 오후 밀양시 하남읍 하늘 위로 먹구름이 끼어 있다.



울릉도와 독도에 이날 5∼20㎜ 비가 더 오겠으며 강원동해안·산지와 제주산지는 각각 오후와 밤까지 5∼10㎜가 더 내리겠다.



나머지 지역은 낮 햇볕에 대기 하층 공기가 달궈지며 상승하는 등의 영향으로 5∼40㎜ 정도 소나기가 올 수 있다. 부산·울산·경남은 대기가 상대적으로 덜 불안정해져 소나기 강수량이 5∼20㎜로 적겠다.



15일부터 제13호 태풍 돌핀에서 약화한 저기압이 중국 상하이 쪽에서 서해를 거쳐 다가오면서 비가 오겠다. 15일 제주에 비가 내리겠으며 오후가 되면 남부지방에서도 강수가 시작되겠다. 이 비는 16일 새벽 전국으로 확대된 뒤 17일 밤부터 점차 그칠 것으로 예상된다.



일단 16일까지 예상 강수량은 부산·울산·경남 50∼100㎜(남해안과 지리산 부근 많은 곳 150㎜ 이상), 호남·대구·경북·제주 30∼80㎜(남해안과 지리산 부근 많은 곳 120㎜ 이상, 제주산지 많은 곳 150㎜ 이상), 충청·울릉도·독도 20∼60㎜, 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지 5∼30㎜, 강원동해안 5㎜ 안팎이다.



이번 비는 가뭄이 심한 남부지방에 단비가 될 것으로 보인다.



다만 비가 최고 시간당 30∼50㎜씩 강하게 쏟아질 때도 있을 것으로 보여 오랜 기간 가문 뒤 폭우에 의한 '돌발홍수'에 대비해야 한다.



중부지방에는 15일 오후에서 저녁 사이 5∼50㎜ 소나기가 내릴 때가 있겠다.



이날 기온은 예년 수준을 유지하겠다.



오전 8시 주요 도시 기온은 부산 28.3도, 대구 27.3도, 울산 26.9도, 인천 26.7도, 광주 26.3도, 서울·대전 25.9도다.



낮 최고기온은 27∼34도일 것으로 예상된다.



달 인력이 강해 바닷물 높이가 높은 가운데 동해안에 이날까지, 전남해안과 제주해안에 15일까지 너울이 강하게 유입되겠으니 해안엔 되도록 가지 않아야 한다.

<연합>

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