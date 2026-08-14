박주호·안나, 암 극복하고 넷째 품었다…“새로운 챕터 시작”

사진=박주호 유튜브 채널 화면 캡처

전 축구선수 박주호와 아내 안나가 넷째 아이를 임신했다. 건강 문제로 한동안 활동을 쉬었던 안나가 4개월 만에 전한 근황과 함께 깜짝 임신 소식을 공개해 많은 축하를 받고 있다.

안나는 지난 13일 자신의 유튜브 채널 ‘안나와 With ANNA’에 ‘다시 시작합니다’라는 제목의 영상을 공개했다.

약 4개월 만에 영상을 올린 안나는 “마지막 영상 업로드 이후로 벌써 4개월이라는 시간이 흘렀네요. 그동안 다들 건강하게 잘 지내고 계셨지요?”라며 오랜만에 팬들에게 인사를 건넸다.

이어 “드디어 이렇게 다시 인사드릴 수 있게 되어 정말 기쁘다”며 “이제부터는 새로운 유튜브 팀과 저를 도와주시는 많은 분 덕분에 이전보다 훨씬 더 자주, 꾸준히 찾아뵐 수 있을 것 같다”고 활동 재개를 알렸다.

영상에는 안나의 건강하고 평온한 일상이 담겼다. 직접 아침 식사를 준비하고 집안을 정리하는 모습에 이어 병원을 찾는 모습이 공개됐다.

이후 공개된 산부인과 초음파 화면에는 안나의 뱃속에 자리한 아기의 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 안나는 “힘든 시간을 버티고 나면 삶은 조용히 소중한 희망들을 품고 기다리고 있다”며 “그렇게 찾아온 희망과 함께 우리 가족, 그리고 여러분과 함께 새로운 챕터를 시작해 보려고 한다”고 밝혔다.

넷째 임신이라는 기쁜 소식을 직접 알린 것이다. 박주호와 안나는 지난 2015년 결혼해 슬하에 딸 나은, 아들 건후와 진우를 두고 있다. 세 자녀와 함께 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연하며 ‘찐건나블리’라는 애칭으로 불리는 등 많은 사랑을 받았다.

특히 안나는 지난 2022년 암 투병 사실을 직접 알린 바 있다. 이후 치료 과정을 거친 뒤 팬들에게 자신의 근황을 전해왔으며, 이번 영상에서는 한층 밝아진 모습으로 새로운 출발을 알렸다.

앞서 박주호 역시 한 예능 프로그램에서 넷째 아이에 대해 “넷째 가능성 아직 있거든요”라고 언급한 바 있어 이번 임신 소식이 더욱 눈길을 끌고 있다.

안나의 영상이 공개되자 팬들은 “너무 축하한다”, “건강한 모습으로 돌아와서 다행이다”, “넷째라니 정말 축하한다” 등의 반응을 보이며 뜨거운 축하를 보내고 있다.

‘찐건나블리’ 가족에게 새 식구가 찾아온 가운데, 박주호·안나 가족이 향후 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 다시 등장할지에도 관심이 쏠리고 있다.

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