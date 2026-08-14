홍진경, 최화정 향한 존경심…"빛나는 별들 중 언니가 있었다"

절친한 동료인 배우 최화정과 방송인 홍진경이 서로의 첫인상에 대해 밝혔다.

13일 최화정은 자신의 유튜브 채널에 '잘못된 정보로 몇십억 손해 본 연예계 절친 최화정&홍진경'이라는 제목의 영상을 공개했다.

최화정은 홍진경을 어떻게 알게 됐냐는 질문에 "옛날에 SBS 복도에서 만났다. 그땐 완전 애기였다. 그래서 얘가 아직도 30~40대 같다"고 했다.

이어 현재의 홍진경에 대해 "너무 멋있다"고 했다.

배우 최화정(사진=유튜브 캡처)

홍진경은 최화정의 첫인상에 대해 "라디오에서 언니가 DJ고 나는 게스트였다. 그게 첫 내 기억"이라고 했다.

그러면서 "언니가 DJ석에 앉아서 멘트하고 자기만의 영역에서 갖는 카리스마가 있다. 방송국이 그 당시엔 르네상스 시대여서 엔간히 예뻐선 못 들어온다. 최고로 예뻐야 한다"고 했다.

아울러 "나는 SBS라는 학교를 들어간 거다. 빛나는 별들 중에 화정이 언니가 있었다. DJ라는 꿈을 언니를 보며 꾸게 됐다"고 했다.

<뉴시스>

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