외화벌이에 열 올리는 北… 진화하는 IT 노동자 해외 위장취업

러시아 우크라이나 전쟁 지역에 군인을 파견하는 등 북한 당국이 외화벌이에 열을 올리는 가운데, 북한 정권의 주요 외화벌이 수단인 정보기술(IT) 노동자의 해외 위장취업 수법도 인공지능(AI) 발전과 함께 진화하고 있는 것으로 드러났다.

미국 일간지 월스트리트저널(WSJ)은 12일(현지시간) 다큐멘터리 영상 및 기사를 통해 “북한이 미국 기업들에 비밀 노동력을 구축해왔다”며 “김정은 정권을 위한 돈벌이를 위해 도난당한 신원 정보, AI 도구, 미국 내 공범들을 활용, 원격 일자리를 속임수로 얻어냈다”고 보도했다.

챗GPT 생성 이미지

WSJ은 ‘이글 비전’이라는 코드명을 쓰는 인물이 수장인 한 소규모 조직의 브라우저 기록, 이메일, 도용된 개인 정보, 회의 화면 녹화 영상 등을 1년여간 추적했다. 이를 토대로 북한 IT 노동자들이 어떻게 서구 국가 기업에 위장 취업해 돈을 벌고 있는지를 상세히 소개했다.

보도에 따르면 이 조직은 3달 동안 1000개 이상의 미국 및 영국 기업에 입사 지원서를 냈다. 이중 최소 9곳으로부터 채용 제안을 받은 것으로 확인됐다.

WSJ 취재 결과 북한 조직은 팀원들이 면접 등을 할 때 훈련이나 감시 목적으로 화면을 녹화하는 것으로 나타났다. 영상 중 하나에서는 IT 노동자가 면접 시작 전 소프트웨어 엔지니어링 직무와 관련된 질문에 답하기 위해 챗GPT에 물어보는 것이 포착되기도 했다.

이 조직은 회사에 지원하는 거의 모든 단계에서 AI를 사용했다. 기업의 채용 담당자들이 이들을 적발하는 데 갈수록 능숙해지자 얼굴 이미지를 바꾸는 AI 도구를 활용하기도 했다고 한다.

게다가 이들의 활동을 도와주는 현지인이 있다는 사실도 발각됐다. 보도에 따르면 북한 노동자들은 채용이 되면 미국 내 조력자를 활용한다고 한다. 이들이 위장 취업한 회사는 미국내 특정 지역의 조력자에게 노트북을 보낸다. 이후 북한 조직은 이 조력자에게 비용을 지불하고서 자기들이 원격으로 접속해 업무를 한다.

이른바 ‘노트북 농장’이 꾸려지는 것이다. 한 연방수사국(FBI) 당국자는 다큐멘터리 영상에서 “북한은 미국 내에서 그 노트북을 수령할 파트너가 필요하다”며 “우리 팀은 북한 IT 노동자뿐 아니라 그 생태계가 운영될 수 있도록 돕는 미국인까지 총 39명을 체포하거나 기소했다”고 말했다.

또 다른 FBI 요원은 “현재까지 우리가 적발한 가장 큰 노트북 농장에는 약 100대가 있었다”며 “모든 노트북 농장에 노트북이 수십 대씩 있다고 치더라도 이게 제대로 작동하려면 수천 명의 미국인이 연루돼야 한다는 뜻”이라고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지