유민상, 결혼 원해 20㎏ 감량…"일주일 내내 레몬수만 마셨다"

코미디언 유민상이 과거 20㎏ 넘게 체중을 감량했던 경험을 공개하며 당시 다이어트 방법을 밝혔다.

12일 MBN 공식 유튜브 채널에 공개된 영상에서 유민상은 과거 사진을 보며 자신의 체중 변화에 대해 이야기했다. 그는 "아주 아기 때 말고는 항상 별명이 '날으는 돈까스'였다"며 "저때도 말랐다는 얘기는 못 듣고 항상 '덩치 큰 애'라고 불렸다"고 말했다.

유민상이 다이어트 경험을 이야기 하고 있다. 유튜브 'MBN 동치미' 캡처

이어 과거 20㎏ 이상 감량했던 시절을 떠올렸다. 그는 "옛날에 잠깐 20여㎏을 뺐다"며 "개그콘서트 하던 시절에 잠깐 뉴스에 나온 적도 있다"고 밝혔다.

체중 감량을 결심한 계기에 대해서는 결혼을 생각하면서 이미지 변화를 주고 싶었다고 설명했다. 유민상은 "'아빠와 아들'을 하면서 한참 뚱뚱했는데 끝나고 나니까 '이건 아닌데, 장가를 가야겠다'는 생각이 들었다"며 "이대로는 안 되겠다 싶어서 빼고 이미지 변화를 줘야겠다고 생각했다"고 말했다.

다이어트 과정에서는 여러 방법을 시도했다. 특히 "레몬 디톡스라고 한 일주일 내내 그것만 마셔야 한다"고 말하며 레몬을 물에 타 마시는 방식의 식단을 경험했다고 밝혔다. 닭가슴살 다이어트도 해봤지만 양념한 닭가슴살을 반찬처럼 먹는 등 식사량 조절에 어려움을 겪었다고 했다.

결국 체중을 감량한 핵심은 식사량을 줄이고 운동하는 것이었다. 유민상은 "확실히 그런 거 좀 줄이고, 그다음에 덜 먹고 운동을 좀 했다"며 "정말 먹는 거 참아서 뺀 거"라고 강조했다. 특히 좋아하던 농구를 하면서 운동량을 늘렸다고 설명했다.

다만 감량 후 다시 음식을 먹기 시작하면서 체중이 빠르게 증가했다고 털어놨다. 그는 "조금 먹었다고 찌는 건 아니구나"라고 생각했지만 "그리고서 바로 쪘지"라며 체중 관리의 어려움을 전했다.

<뉴시스>

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