경북교육 2030 대전환 비전 선포식, ‘나의 꿈을 가꾸는 따뜻한 경북교육’ 공식 선포

"경북교육 2030 대전환은 현장의 질문을 정책과 실행으로 이어가기 위한 새로운 출발점이 될 것입니다.”

경북교육청이 ‘경북교육 2030 대전환 비전 선포식’을 성황리에 개최했다.

경북교육청이 13일 ‘경북교육 2030 대전환 비전 선포식’을 개최한 가운데 임종식 도교육감이 특별대담에서 자신의 평소 교육 철학에 대해 진솔하게 밝히고 있다.

2027년부터 2030년까지 경북교육이 나아갈 새로운 비전과 정책 방향을 교육공동체와 공유하고, 이를 함께 실천해 나갈 의지를 다지기 위한 것이다.

13일 포항시에 있는 경북도교육청문화원 대공연장에서 학생과 학부모, 교직원, 경북교육 2030 대전환 추진단, 지역민 등 1000여 명이 참석한 가운데 열린 선포식은 ‘2030의 질문, 경북교육의 약속’을 주제로 개최했다.

새로운 비전에는 학생 한 명 한 명의 가능성을 존중하고 각자의 꿈과 성장 과정을 세심하게 지원하겠다는 의미를 담았다.

이를 위한 교육지표로 ‘나답게·새롭게·다함께’를 제시하고, 5대 정책 방향으로 △AI 전환 △맞춤성장 △안심학교 △지역상생 △공감행정을 설정했다.

또한 경북교육의 변화를 이끌 대전환 중점으로 △뜻대로 꿈대로(大路) △사람 중심 AI 교육 △초연결 경북학교 △교육활동보호 전담기구 △경북교육 세계로를 제시해 앞으로 4년간 경북교육이 집중적으로 추진할 변화의 방향을 구체화했다.

청소년윈드오케스트라의 축하공연.

행사는 경상북도교육청문화원 청소년윈드오케스트라의 축하공연 ‘첫걸음의 울림’으로 문을 열었다. 이어 국민의례와 정한석 경북도의회 교육위원장의 축사가 진행되며 경북교육의 새로운 출발을 함께 응원했다.

경과 보고 ‘계획에서 실행으로’에서는 AI 음성과 아카이브 화면을 활용해 경북교육 2030 대전환 계획이 만들어진 과정을 소개했다.

두 차례 설문조사를 비롯해 학교의 목소리 플랫폼, 직속기관‧교육지원청 현장 소통, 정책 협의와 전문가 검토 등을 거쳐 교육공동체의 다양한 질문과 의견이 하나의 계획으로 구체화되는 과정을 담았다.

이어 상영된 영상 ‘한 아이의 열두 해’는 2018년 초등학교에 입학한 한 아이의 성장앨범을 통해 지난 8년간 경북교육의 변화가 학생의 일상과 성장에 어떻게 이어졌는지를 보여줬다.

영상 후반에는 2030년까지 남은 4년 동안 학생들이 학교와 교육에 바라는 질문과 기대를 담아 경북교육 대전환의 필요성을 자연스럽게 전달했다.

특별대담에서는 임종식 교육감이 그동안 경북교육의 주요 성과와 대전환의 필요성, 향후 정책 방향을 설명하고 새로운 비전인 ‘나의 꿈을 가꾸는 따뜻한 경북교육’을 공식 선포했다.

정책 소개 ‘미리 가 본 2030 교실’에서는 교사와 학생들이 공개수업 형식으로 2030년 학교의 변화를 소개했다.

5대 정책 방향을 다섯 교시로 구성해 AI교육 클러스터, 학생 맞춤형 학습 튜터링, 마음회복 통합지원팀, 하이브리드형 미래학교, 현장체험학습 원스톱 지원 등 주요 정책이 학생의 배움과 학교생활을 어떻게 변화시킬지를 학생의 질문과 교사의 설명을 통해 쉽고 생생하게 전달했다.

마지막으로 ‘디지털 공동 서명식: 2030, 함께 만드는 미래’가 진행됐다.

‘경북교육 2030 대전환 비전 선포식’.

임종식 교육감과 학생, 학부모, 교직원, 지역사회 등 교육공동체 대표 8명이 디지털 서명에 참여했다.

행사 전 모바일과 행사장 입구 전자 방명록을 통해 모은 교육공동체의 서명과 메시지가 더해지면서 대형 LED 화면에 ‘2030’과 경북교육의 새로운 비전이 완성됐다.

임종식 교육감은 “경북교육 2030 대전환은 현장의 질문을 정책과 실행으로 이어가기 위한 새로운 출발점”이라며, “학생 한 명 한 명이 자신의 재능과 꿈을 발견하고 나답게 성장할 수 있도록 세심하게 지원하겠다”라고 말했다.

이어 “오늘 선포한 비전과 약속을 2027년 주요업무계획과 예산, 조직과 성과관리에 구체적으로 반영해 선언에 머물지 않고 학교 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 변화로 이어가겠다”라고 강조했다.

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