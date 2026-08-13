직장 내 괴롭힘 호소하다 숨진 고 임가현 방사선사 49재

직장 내 괴롭힘을 호소하다 숨진 고 임가현 방사선사의 49재 추모제가 13일 전북 군산 동군산병원 앞에서 열렸다.

‘동군산병원 고 임가현 방사선사 직장 내 괴롭힘 사망사건 진상규명을 위한 유족지원단’은 이날 오후 5시 동군산병원 정문 앞에서 고인을 기리는 추모제를 개최했다. 추모제에는 유가족과 노동·시민사회단체 관계자 등이 참석해 헌화와 추모 발언 등을 진행했다.

13일 전북 군산 동군산병원 앞에서 열린 고 임가현 방사선사 49재 추모제에 참석한 유가족과 지역 노동·시민사회단체 관계자들이 병원 측의 공식 사과와 재발 방지 대책을 촉구하며 병원 주변을 행진하고 있다. 유족지원단 제공

유족지원단은 추모제에서 중앙정부의 직접 개입을 통한 철저한 진상조사와 함께 가해자 및 책임자 처벌, 해당 기관에 대한 엄정 조치, 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.

임씨는 지난 6월 동군산병원 건강검진센터 영상의학과 방사선사로 입사한 뒤 출근에 대한 불안과 수면장애 등을 호소하다 같은 달 29일 숨진 채 발견됐다.

유족지원단은 임씨가 근무 과정에서 조기 출근과 휴게 시간 미보장, 주 6일 근무 등 근로환경 문제와 함께 부당한 지시와 통제, 모욕적 언행 등을 겪었다고 주장하고 있다. 이전 근무자들의 제보를 토대로 해당 부서에 반복적인 조직문화 문제가 있었다는 의혹도 제기했다.

임씨의 아버지는 “명랑하고 책임감 있던 딸이 병원에 입사한 뒤 무너져 갔다”며 “과중한 업무 스트레스와 직장 내 괴롭힘을 호소하며 출근을 두려워했다”고 주장했다. 이어 “우리가 원하는 것은 보상이 아니라 진실 규명과 책임 있는 사과”라며 병원 측의 사과와 철저한 진상조사를 촉구했다.

임씨와 같은 부서에서 근무했던 전직 방사선사도 지난달 30일 열린 유족·노동·시민사회단체 기자회견에 나와 “근무 당시 계약 내용과 다른 업무환경과 선임들의 반복적인 질책, 위계적인 조직문화를 경험했으며 퇴사 과정에서 관리자에게 문제를 알렸지만 개선되지 않았다”고 증언했다.

유족과 지원단은 전북경찰청의 신속한 수사와 고용노동부의 특별근로감독을 요구하고 있다. 특히 최근 다른 지역에서 발생한 의료기관 종사자 사망 사건과 비교하며 수사 및 노동 당국의 적극적인 대응을 촉구하고 있다.

동군산병원은 외부 노무사를 통한 자체 조사를 진행한 것으로 알려졌다. 병원 측은 “심의 결과는 비밀 유지 원칙에 따라 공개할 수 없으며 경찰 조사 결과를 기다리고 있다”는 입장이다.

반면, 유족지원단은 “병원 자체 조사만으로는 직장 내 조직문화와 관리 책임을 객관적으로 규명하기 어렵다”며 외부 기관의 철저한 조사를 요구하고 있다.

유족지원단은 “고인이 세상을 떠난 지 49일이 지났지만, 유가족의 고통은 끝나지 않았다”며 “철저한 진상조사를 통해 가해자와 책임자, 해당 기관이 그에 상응하는 책임을 지도록 하고 고인의 억울함을 풀어줄 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지