“광복의 기쁨, 미래 세대에 울림으로”

8월15일 광복절을 맞아 서울 종로 보신각 일대에서 ‘제81주년 광복절 기념 타종 행사’가 열린다.



13일 서울시에 따르면 ‘광복의 소리, 미래를 깨우다’를 주제로 열리는 이번 행사는 광복의 기쁨과 의미를 되새기고 그 정신을 미래 세대에 이어가기 위해 마련됐다.



행사는 당일 오전 11시30분부터 보신각에서 진행되며 광복회 추천을 받은 독립유공자 후손 9명과 오세훈 시장, 임만균 시의회 의장 등 11명이 타종에 참여한다. 타종 인사는 3개조로 나뉘어 11번씩 33번 종을 친다. 타종에 참여하는 독립유공자 후손으로는 항일 투쟁을 펼치다 체포돼 옥고를 치른 애국지사 김상권 선생의 자녀 김순희씨, 일본 유학 중 항일 비밀결사 ‘비밀동지회’를 조직한 애국지사 서달수 선생의 자녀 서동흡씨 등이다.



진행은 서울시 문화예술분야 명예시장인 배우 정준호가 맡는다. 그의 아내인 이하정씨가 독립운동에 헌신한 안필수 선생의 외손녀라는 점도 의미가 있다고 시는 전했다. 행사장엔 광복의 순간을 배경으로 사진을 남길 수 있는 인공지능(AI) 포토 체험 부스가 운영된다. 항일 독립운동 유적 답사 등 시민들이 과거 독립운동 역사를 살펴볼 수 있는 시민 참여 프로그램도 마련된다.



민수홍 시 문화본부장은 “이번 행사가 광복의 기쁨을 되새기는 데 그치지 않고, 우리의 역사가 미래 세대를 깨우는 희망의 울림으로 이어지는 자리가 되길 바란다”고 강조했다.

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