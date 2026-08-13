유승민, 한동훈·이준석 포용론…“보수 뭉치고 혁신해야”

유승민 전 국민의힘 의원은 13일 이준석 개혁신당 대표와 한동훈 무소속 의원 등을 언급하며 “당 밖에 계시는 분들과 다 같이 통합과 혁신, 보수 재건에 대해 이야기해야 한다”고 밝혔다.

유 전 의원은 이날 SBS ‘주영진의 뉴스브리핑’에 출연해 “한동훈 의원도 언젠가는 만나야 할 것”이라며 “한 의원이 당장 복당한다고 하면 당 안에서 시끄러워지는 부분이 있는데, 그런 걸 어떻게 정치적으로 슬기롭게 극복하느냐가 우리 정치인들이 할 일”이라고 말했다.

유승민 전 국민의힘 의원. 뉴시스

이어 “그게 통합에 마이너스가 되면 안 된다”며 “내년 봄까지 충분히 시간이 있기 때문에 당의 큰 방향을 통합과 혁신으로 나아가면 그 큰길 위에 같이 못 할 사람이 누가 있겠나”라고 했다. 장동혁 국민의힘 대표를 향해서도 “통합과 혁신, 보수 재건에 책임감을 느끼고 같이 노력해줘야 할 부분이 있다”고 주문했다.

유 전 의원은 최근 만난 이준석 대표에 대해서도 “장동혁 체제에서 당장 합당이 가능하겠느냐에 대해 망설이는 부분이 있는 것 같다”고 전했다. 그러면서 “언제까지 이렇게 따로 살림을 차리고 선거 때마다 이렇게 가겠느냐”며 “보수가 뭉치고 혁신해서 중도와 보수 지지층, 유권자의 마음을 크게 얻는 데 이 대표 같은 분들도 당연히 역할을 해줘야 하는 것 아니냐고 말했다”고 밝혔다.

장 대표의 거취에 대해서는 비판적인 입장을 나타냈다. 유 전 의원은 “지방선거가 끝나고 물러났어야 한다”며 “연말이 됐든 내년 2월이 됐든 8월이 됐든 결국 임기를 더 넘길 수는 없다”고 말했다. 이어 “총선을 앞두고 다음 지도부를 뽑는 전당대회가 우리 보수의 운명을 결정짓는 중요한 계기가 될 것”이라고 전망했다.

유 전 의원은 최근 이준석 대표를 비롯해 오세훈 서울시장, 국민의힘 영남권 주류 의원들과 잇따라 만나며 정치적 보폭을 넓히고 있다.

앞서 유 전 의원은 지난 3일 오 시장과 가진 만찬에서도 보수 통합과 외연 확장의 필요성을 강조했다. 당시 그는 “윤석열 전 대통령의 탄핵에 반대했던 세력까지 모두 포용하지 않고서는 총선 승리가 불가능하다”며 보수 진영의 폭넓은 결집을 주장했다.

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