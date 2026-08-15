스태그플레이션 뒤엔 세상이 바뀌었다…다가오는 ‘블록경제’ [스태그플레이션의 공포-下]

물가는 오르는데 경기는 침체하는 ‘스태그플레이션’은 경제의 재앙입니다. 또한 천재지변과 같이 발생시점과 원인을 정확하게 예측할 수 없고, 재앙이 벌어지면 마땅한 해결책도 없습니다.

또한 거대한 천재지변이 휩쓸고 지나가면 사회나 국가가 혼란스러워지면서 정권이 바뀌거나 지역 내 패권이 이동하기도 하죠. 경제 재앙인 스태그플레이션도 지나가고 나면 사회 구조를 지배하는 헤게모니가 전환된다는 점에서 천재지변과 닮았습니다.

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성한 이미지

◆석유파동으로 인한 스태그플레이션…‘복지국가’ 위기

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20세기 첫 스태그플레이션은 1930년대 후반에 발생했습니다. 1929년 미국발 경제대공황은 전 세계 경기를 끝없는 나락으로 끌고 들어갔고, 전 세계 각국은 경기를 부양하기 위해 재정을 확대해야 했습니다. 물론 이 같은 양적완화는 경제대공황을 극복하는데 큰 역할을 했지만, 예상보다 경기가 살아나지 않았던 시기에는 간헐적인 스태그플레이션을 일으켰죠.

첫번째 스태그플레이션의 끝은 2차 세계대전과 전후 세계질서 개편이었습니다. 2차 세계대전이 끝난 직후 전 세계는 자유주의진영과 사회주의진영으로 나뉘었고, 경제 역시 두 진영으로 나뉘었죠. 미국을 중심으로 자유진영끼리 교역을 하고, 소련을 중심으로 동구권진영끼리 교역을 했습니다.

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또한 자유주의진영에서도 자유주의에 대한 환상이 깨지면서 이른바 ‘케인즈주의’로 대표되는 복지국가론이 헤게모니가 됐습니다.

하지만 국가가 적극 개입해 복지사회를 만들어야 한다는 헤게모니도 1970년대 중동발 석유파동으로 시작된 스태그플레이션 때문에 몰락의 길을 걷게 되는데요. 당시 스태그플레이션을 하나의 원인으로 설명할 수는 없지만, 국가의 복지비용 증가로 생산동력이 떨어지는 상황에서 전쟁으로 갑자기 국제유가가 오르면서 인플레이션이 겹치게 됐죠.

세계은행(WB)에 따르면 석유파동이 발생하기 전인 1970년 1배럴당 원유가격은 1.21달러였습니다. 하지만 1973년 1차 석유파동 이후인 1975년에는 배럴당 10.43달러로 9배 가까이 상승했죠. 석유파동이 정점에 이르렀던 1980년에는 배럴당 36.87달러를 기록했습니다. 이 같은 유가 상승은 자연스럽게 물가폭등이라는 결과로 이어졌죠.

◆석유파동에 감춰진 소련의 약점…1991년 결국 무너지다

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그나마 자유주의진영은 괜찮았습니다. 1970년대 스태그플레이션이 터지기 전에 기초체력을 다져놨기 때문입니다. 자유진영에 속한 국민들의 소득은 꾸준히 늘어나고 있었고, 무엇보다 석유파동이 발생하기 전 금 태환제도를 포기해서 발생한 ‘닉슨 쇼크’가 어느정도 예방접종이 됐죠.

1971년 미국의 리처드 닉슨 대통령은 과거에 체결한 브레튼우즈 협약을 일방적으로 폐기했습니다. 브레튼우즈 협약은 금 1온스당 35달러로 고정한다는 제도죠. 오늘날 버전으로 말하면 특정 가상화폐를 달러와 가치고정(페깅) 하는 것과 비슷합니다.

당시 미국은 베트남전쟁으로 인한 군비확충 등의 이유로 많은 돈이 필요했지만, 달러가 금과 페깅됐기 때문에 마음대로 찍어낼 수가 없었죠. 결국 닉슨 대통령은 국제사회의 반발에도 달러와 금의 연결고리를 끊고 마음대로 달러를 찍어냈고, 결국 물가상승과 경제성장률 하락으로 이어졌습니다. 불행 중 다행인 점은 닉슨쇼크가 스태그플레이션 전에 발생했기 때문에 어느정도 예방접종으로 작용했습니다.

하지만 소련을 중심으로 하는 사회주의진영은 달랐습니다. 1970년대 석유파동 당시 소련의 상황은 미국보다 훨씬 나았습니다. 유가가 급등하면서 자국 석유 생산량의 30% 이상을 수출하던 소련의 수입은 급증했죠. 이 때문에 1970년대 소련의 GDP 성장률은 4%대를 유지하는 등 상대적인 호황을 누렸습니다.

당시 소련의 수장이었던 레오니트 브레즈네프는 석유 호황에 안주했습니다. 산업 인프라를 확충하기 보다는 원자재 수출 비중을 늘렸고, 벌어들인 돈은 산업에 투자하는게 아닌, 국민들에게 분배하는데 초점을 맞췄죠.

잔치가 끝나면 청구서가 날아옵니다. 석유파동이 끝나고 국제유가는 하락하면서 정상화했고, 석유 수출 비중을 늘렸던 소련의 GDP는 급감했습니다. 마치 2000년대 석유 수출 비중을 높이며 부를 이룩했다가 셰일혁명으로 유가가 급락하면서 경제가 한순간에 나락간 베네수엘라와 비슷하죠.

결국 소련은 경제난이 이어졌고, 이를 극복하기 위해 개방(글라스노스트)과 개혁(페레스트로이카)을 추진하다가 이마저도 실패하면서 1991년 소련이 해체됩니다. 즉, 1970년대 스태그플레이션의 여파가 1991년 냉전 붕괴라는 헤게모니 전환에 기여한 셈이죠.

◆값싼 세계화의 종말…스태그플레이션 압력으로 이어지나

스태그플레이션의 시그널이 포착되는 오늘날에도 이미 헤게모니는 흔들리고 있습니다. 소련이 붕괴된 이후 신자유주의 흐름이 커지면서, 전 세계는 하나의 시장을 형성하기 시작했습니다. 단적인 예로 1980년 지역무역협정(RTA)수가 17개에 불과했지만, 2020년에는 321개로 20배 가까이 증가했죠. RTA란 유럽연합(EU)나 북미자유무역협정(USMCA), 한·미 자유무역협정(FTA)과 같은 협정을 말합니다.

하지만 전 세계 경제가 침체기에 들어가고 미국과 이란, 러시아와 우크라이나가 전쟁을 벌이면서 패권경쟁이 가속화됐죠. 특히 중국이 성장하면서 미국과 패권경쟁에 뛰어들면서 신자유주의는 붕괴하고 ‘블록경제’ 헤게모니가 전환되고 있습니다.

미국은 자신의 안보에 위협되는 중국과 교역량을 줄이고 좀 더 비싸더라도 자국에 이익이 되는 국가와의 교역량을 늘리기 시작했습니다. 단적인 예로 미국의 대중국 수입비중은 2010년 19.1%에서 2026년 4월기준 7.2%로 급감했습니다. 신자유주의 헤게모니 하에 가장 이득을 본 국가는 저렴하게 물건을 생산하는 중국이었기 때문이죠.

미국은 ‘좀 더 많은’ 비용을 지불하더라도 중국이 아닌 자국 이익에 부합하는 나라를 선택했죠. 대표적으로 대만입니다. 하지만 이 같은 선택은 필연적으로 물가상승을 유발하죠. 당연한 흐름입니다. 더 비싼 가격에 구입하니깐요.

신자유주의에서 블록경제로의 헤게모니 전환은 결국 스태그플레이션 위험이 커지게 됩니다. 신자유주의 때보다 경기는 침체하는데, 비싸게 물건을 사들이니 물가는 오를 수밖에 없는데다, 블록 간 패권주의로 무력충돌이 벌어지면서 유가나 곡물가가 상승해 다시 인플레이션을 압박하죠.

역사적인 스태그플레이션 사례를 보면 몇 가지 사실은 분명합니다. 스태그플레이션이 오기 전에 산업 역량을 키우는 등 기초체력을 단단히 하면서 준비하는 것과 경제위기 후 재편되는 세계질서에 빠르게 적응하는 것. 이 두 가지가 지난 100년의 역사에서 배울 수 있는 ‘뻔한 답’일지도 모르겠습니다.

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