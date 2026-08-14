“5·18은 소요사태”… 아수라장 된 이진숙 토론회

국민의힘 이진숙 의원이 13일 개최한 5·18 광주민주화운동 토론회가 5·18을 ‘광주사태’로 지칭하는 발언과 이에 반발하는 참석자들의 고성·항의, 물리적 충돌로 얼룩졌다.

경찰까지 출동한 가운데 토론회는 예정대로 진행됐다. 더불어민주당은 이 의원의 제명을 촉구했고, 국민의힘은 당의 공식 입장과 무관한 행사라며 선을 그었다. 청와대도 “민주화운동을 왜곡하고 폄훼하는 모든 시도는 사회적으로 엄단해야 할 문제”라고 밝혔다.

더불어민주당 조인철 의원(왼쪽 두번째) 등 광주지역 의원들이 13일 국민의힘 이진숙 의원 주최로 서울 여의도 국회도서관에서 열린 ‘5·18 민주화운동의 재조명’ 국회공개포럼을 찾아 항의하고 있다. 허정호 선임기자

이 의원은 이날 국회도서관에서 시민단체 새역사국민운동과 공동으로 ‘5·18 민주화운동의 재조명 국회 공개포럼’을 주최했다. 새역사국민운동은 뉴라이트 인사인 이영훈 전 서울대 교수가 대표를 맡고 있으며, 5·18 민주화운동을 ‘광주사태’로 지칭하고 전두환 전 대통령의 공적을 재평가해야 한다고 주장해왔다.

참석자들은 이러한 역사인식을 토론회에서도 드러냈다. 이 대표는 “앞으로 자유민주 우파세력이 선출한 대통령이 임기를 제대로 채울 수 있을까 걱정하게 될 정도로 강력한 힘, ‘딥스테이트’(막후 실력자들)가 한국을 지배하고 있다”며 “딥스테이트가 형성되는 결정적 계기가 1980년 5월 광주에서 있었던 소요사태”라고 주장했다. 주동식 전 국민의힘 광주 서갑 당협위원장은 “호남과 주사파는 서로 약점을 커버해주는 순망치한 관계였다”며 “호남은 특유의 전근대성, 낙후 등 부정 이미지를 주사파의 중심 대중인 청년 학생들의 젊음, 참신함, 선진적 이미지로 커버했다”고 했다.

발언이 이어지자 객석에서는 거센 항의가 터져 나왔다. 일부 청중은 “아직도 5·18을 인정하지 못하냐”, “살인자 전두환”을 외쳤고, 참석자들 사이 몸싸움이 벌어져 경찰이 출동했다. 이 의원은 “이런 소란으로 행사가 중단되도록 하는 것이 특정 세력의 목표”라며 행사를 이어갔다.

한병도 민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표는 토론회 전 국회 로텐더홀에서 규탄대회를 열고 “행사를 강행한다면 민주당은 즉각 국회의원 제명 촉구 결의안을 제출하겠다”고 밝혔다. 민주당 의원들은 행사장 앞에서도 이 의원의 제명과 토론회 중단을 요구했다.

강유정 청와대 수석대변인은 “5·18 광주 민주화운동은 대한민국 민주주의를 수호하고 발전시킨 명실상부한 민주화운동”이라며 왜곡·폄훼 시도를 엄단해야 한다고 했다.

5·18 단체 관계자들은 법적 대응에 나서겠다며 사죄를 촉구했다. 박강배 5·18기념재단 상임이사는 “이진숙 의원은 5·18을 부정하거나 폄훼하려는 행위를 중단해야 한다”며 “5·18 특별법 위반 사항이 확인되면 법적 대응을 할 것”이라고 목소리를 높였다. 윤남식 5·18민주화운동공로자회 회장은 “분개함을 넘어 이제는 허탈함까지 느낀다”고했다.

사전에 이 의원에게 행사 취소를 권고했던 국민의힘은 이번 일과 ‘거리 두기’를 하는 모양새다. 국민의힘 최보윤 수석대변인은 “당이 관여하는 행사가 아니다”라고 했다.

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