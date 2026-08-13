정청래, 송영길 ‘붕어 아이큐’ 발언에 “너무 심해…김민석이 시켰냐”

더불어민주당 정청래 당 대표 후보는 13일 부동산 공급 대책과 관련해 “한국토지주택공사(LH) 정상화가 가장 시급하다”는 입장을 밝혔다. 정 후보는 이날 페이스북을 통해 “부동산 정책의 핵심은 공급 정책이고 이를 선도할 기관은 LH”라며 이같이 강조했다.

TV 토론회에서 당권 주자 간 날 선 공방을 앞두고 있는 더불어민주당 정청래 당 대표 후보. 연합뉴스

그는 “이재명 정부 전체 공급주택 공약 140만호 중 55만호를 LH가 감당해야 하는데, 분사 논란과 인력 유출로 어려움을 겪고 있다”며 “지금 제일 시급한 것은 LH 정상화와 주택 부지 확보”라고 지적했다. 이어 김민석 후보를 겨냥해 “국무총리까지 하신 분이 LH에 대한 파악도 제대로 못 하고 있다”며 “1년간 부동산 공급을 위해 무엇을 했다는 것인지 답답할 노릇”이라고 비판했다.

정 후보는 또 다른 게시글을 통해 송영길 후보가 라디오 방송에서 자신을 향해 ‘붕어 아이큐’라고 발언한 것을 강하게 비판했다. 그는 “지난번에는 극언을 서슴지 않더니 이제 '붕어 아이큐'까지, 이거 너무 심하지 않냐”며 “김민석이 시켰냐 아니면 송영길의 독특한 인간성이냐”고 반문했다.

한편 정 후보는 기자들과 만난 자리에서 최근 대통령 지지율 하락세와 관련해 “데이터를 보면 전통적인 핵심 코어 지지층이 많이 낮아진 것”이라며 당내 대책 마련을 촉구하기도 했다.

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