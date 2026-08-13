이진숙, ‘전두환 찬양단체’와 국회서 토론회…與 “제명안 제출할 것”

국민의힘 이진숙 의원이 13일 국회에서 뉴라이트 성향 단체와 5·18 광주민주화운동 토론회를 공동으로 열었다가 범여권의 거센 반발을 샀다. 더불어민주당과 조국혁신당은 일제히 “제명 촉구”, “징계 추진”을 공언하는 등 강력 반발했다.

이 의원은 이날 국회에서 시민단체 ‘새역사국민운동’과 공동으로 ‘5·18 민주화운동의 재조명 국회 공개포럼’을 열었다. 새역사국민운동은 뉴라이트 인사 이영훈 전 서울대 교수가 대표로 있는 곳이다. 이 단체는 조직 강령에 5·18을 ‘사태’로 규정하는가 하면, 전두환 정권의 공적을 기려야 한다고 명시한 곳이다. “(5·18) 전개 과정에서 발생한 많은 인명의 손상은 몇 가지 우연적 요인이 겹쳐 발생”, “국가폭력이 기획한 학살이라 정의함은 온당하지 않다”, “전두환 대통령의 커다란 공적을 정당하게 평가함에 주저하지 않을 것”이라는 식이다.

이진숙 국민의힘 의원이 13일 오후 서울 여의도 국회도서관에서 열린 5.18 민주화운동의 재조명 국회공개포럼에서 인사말을 마치고 웃으며 이동하고 있다. 뉴시스

참석자들은 이러한 역사인식을 토론회에서도 드러냈다. 이 대표는 “앞으로 자유민주 우파세력이 선출한 대통령이 임기를 제대로 채울 수 있을까 걱정하게 될 정도로 강력한 힘, ‘딥스테이트’(막후 실력자들)가 한국을 지배하고 있다”며 “딥스테이트가 형성되는 결정적 계기가 1980년 5월 광주에서 있었던 소요사태”라고 주장했다. 주동식 전 국민의힘 광주 서갑 당협위원장은 “호남과 주사파는 서로 약점을 커버해주는 순망치한 관계였다”며 “호남은 특유의 전근대성, 낙후 등 부정 이미지를 주사파의 중심 대중인 청년 학생들의 젊음, 참신함, 선진적 이미지로 커버했다”고 했다.

객석에서는 참석자 발언에 항의하는 이들과 옹호론자들이 고성과 함께 뒤엉키면서 물리적 충돌 상황까지 갔다. “아직도 5·18을 인정하지 못하냐”, “살인자 전두환”이라고 외치는 이도 있었다. 이 과정에서 견해차를 극복하지 못한 이들이 물병을 던지거나 멱살잡이를 했다가 경찰이 출동하는 등 아수라장이 펼쳐졌다. 토론 주최자인 이 의원은 “이런 소란 사태로 행사가 중단되도록 하는 것이 특정세력의 목표”라며 행사를 계속 이어갔다.

범여권은 강력 반발했다. 민주당 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표는 국회에서 열린 규탄대회에서 “국회를 5·18 민주화운동 폄훼의 장으로 전락시키는 천박하고 저열한 시도를 결코 용인하지 않겠다”고 했다. 그는 “행사를 강행한다면 이 의원은 대한민국 국회의원의 자격이 없고, 민주당은 즉각 국회의원 제명 촉구 결의안을 제출할 것”이라고 했다. 혁신당 신장식 대표도 “국회의원은 반민주, 반헌법적 언행을 해선 안 된다”며 “이를 국회 차원에서 확인하는 방법은 국회 윤리특위 징계뿐”이라고 했다.

사전에 이 의원에게 행사 취소를 권고했던 국민의힘은 이번 일과 ‘거리 두기’를 하는 모양새다. 국민의힘 최보윤 수석대변인은 “당이 관여하는 행사가 아니다”라고 했다.

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