"독서면 충분" 발언 역풍에… 차정인 국교위원장 "공교육 대비 뜻" 재해명

서·논술형 평가 도입 시 사교육 부담 없이 '폭넓은 독서'만으로 대비가 가능하다는 취지의 발언으로 논란을 빚은 차정인 국가교육위원장이 하루 만에 해명에 나섰다. 해당 발언은 ‘공교육으로 충분히 대비할 수 있다는 의미였다’는 취지다.

차정인 국가교육위원회 위원장이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 위원회 2026년 제8차 회의를 주재하고 있다. 뉴시스

차 위원장은 13일 정부서울청사에서 열린 국가교육위원회(국교위) 제8차 회의 모두발언에서 “학부모의 불안감과 사교육 현상을 쉽게 생각하는 것 아니냐는 비판이 나오고 있는데, 결코 안일하게 생각하지 않는다”며 이 같이 밝혔다.

차 위원장은 전날 국회 교육위원회 업무보고에서 서·논술형 평가가 사교육 시장 확대를 유발할 수 있다는 지적이 나오자 “시험의 기술적인 요소는 공교육에서 충분히 다 익혀나갈 수 있다. 학생들은 폭넓게 독서해두는 정도면 충분하다”고 언급해 논란을 불렀다. 학부모 단체를 중심으로 차 위원장을 향해 사교육에 대한 경각심이 부족하다는 비판이 빗발쳤다.

차 위원장은 “학생들의 성장과 학습을 위해서는 폭넓은 독서를 하도록 돕는 것이 무엇보다 중요하다”며 생각하는 힘이 커지고 미래의 진학에도 도움이 된다고 생각한다”고 재차 강조했다. 이어 그는 “현행 (시험) 제도로 창의성과 사고력을 함양할 수 있는가. 더 나은 방법을 찾고 성공적 개선을 위해 최선을 다해야 하지 않나 생각한다”며 “새로운 것이 낯설고 제도의 성공이 어려워서 하지 않기로 하면 오지선다 객관식 시험은 계속된다”고 지적했다.

차정인 국가교육위원회 위원장이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 위원회 2026년 제8차 회의를 주재하며 의사봉을 두드리고 있다. 뉴시스

또 그는 사교육 의존도와 교사의 채점 부담을 낮추기 위해서는 “교사의 전문성을 높이고 채점 인공지능(AI)이 방대한 데이터를 축적하는 한편 교사의 수업과 학생의 학습을 지원하는 게 필요하다”면서 “이 체계를 완벽하게 구비하기 위해 몇 년에 걸쳐서 착실하고 수준 높게 준비해 나가야 할 것”이라고 강조했다.

국교위는 현재 수능 서·논술형 평가 도입, 전 과목 절대평가 전환, 내신 서·논술형 확대, 대입 전형 시기 조정 등을 골자로 한 대입 제도 개편안에 대한 대국민 공론화 절차를 진행 중이다. 전날 인천 현장 토론회에 이어 20일과 26일 각각 전남·광주와 대구에서 토론회를 개최한다. 이어 오는 29~30일에는 국민참여위원 200명이 참석하는 1박2일 토의를 열고 대입 개편 방향에 대한 본격적인 사회적 합의 도출에 나설 예정이다.

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