"독서면 충분" 발언 역풍에… 차정인 국교위원장 "공교육 대비 뜻" 재해명

서·논술형 평가 도입 시 사교육 부담 없이 '폭넓은 독서'만으로 대비가 가능하다는 취지의 발언으로 논란을 빚은 차정인 국가교육위원장이 하루 만에 해명에 나섰다. 해당 발언은 ‘공교육으로 충분히 대비할 수 있다는 의미였다’는 취지다.
차 위원장은 13일 정부서울청사에서 열린 국가교육위원회(국교위) 제8차 회의 모두발언에서 “학부모의 불안감과 사교육 현상을 쉽게 생각하는 것 아니냐는 비판이 나오고 있는데, 결코 안일하게 생각하지 않는다”며 이 같이 밝혔다.
차 위원장은 전날 국회 교육위원회 업무보고에서 서·논술형 평가가 사교육 시장 확대를 유발할 수 있다는 지적이 나오자 “시험의 기술적인 요소는 공교육에서 충분히 다 익혀나갈 수 있다. 학생들은 폭넓게 독서해두는 정도면 충분하다”고 언급해 논란을 불렀다. 학부모 단체를 중심으로 차 위원장을 향해 사교육에 대한 경각심이 부족하다는 비판이 빗발쳤다.
차 위원장은 “학생들의 성장과 학습을 위해서는 폭넓은 독서를 하도록 돕는 것이 무엇보다 중요하다”며 생각하는 힘이 커지고 미래의 진학에도 도움이 된다고 생각한다”고 재차 강조했다. 이어 그는 “현행 (시험) 제도로 창의성과 사고력을 함양할 수 있는가. 더 나은 방법을 찾고 성공적 개선을 위해 최선을 다해야 하지 않나 생각한다”며 “새로운 것이 낯설고 제도의 성공이 어려워서 하지 않기로 하면 오지선다 객관식 시험은 계속된다”고 지적했다.
또 그는 사교육 의존도와 교사의 채점 부담을 낮추기 위해서는 “교사의 전문성을 높이고 채점 인공지능(AI)이 방대한 데이터를 축적하는 한편 교사의 수업과 학생의 학습을 지원하는 게 필요하다”면서 “이 체계를 완벽하게 구비하기 위해 몇 년에 걸쳐서 착실하고 수준 높게 준비해 나가야 할 것”이라고 강조했다.
국교위는 현재 수능 서·논술형 평가 도입, 전 과목 절대평가 전환, 내신 서·논술형 확대, 대입 전형 시기 조정 등을 골자로 한 대입 제도 개편안에 대한 대국민 공론화 절차를 진행 중이다. 전날 인천 현장 토론회에 이어 20일과 26일 각각 전남·광주와 대구에서 토론회를 개최한다. 이어 오는 29~30일에는 국민참여위원 200명이 참석하는 1박2일 토의를 열고 대입 개편 방향에 대한 본격적인 사회적 합의 도출에 나설 예정이다.
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