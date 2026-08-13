10년 넘게 노숙인·독거노인 돕던 이금미 씨, 마지막 길도 소중한 나눔 실천

무려 10여년간 노숙인과 독거노인을 위해 봉사해온 50대 여성이 4명에게 장기를 기증하고 삶을 마감했다.
13일 한국장기조직기증원에 따르면 지난달 21일 가톨릭대 의정부성모병원에서 이금미(55) 씨가 심장과 폐, 간, 신장을 기증했다.
1남 2녀 중 막내로 태어난 이 씨는 20대 초반부터 30년간 미용사로 일했다.
이 씨는 미용실을 운영하면서도 대학원에 다니는 등 삶을 온전히 누렸다.
외향적인 성격으로 만남과 대화를 즐겼고, 쉬는 날에는 골프와 등산을 즐기는 등 활동적으로 지냈다.
이 씨는 이웃을 돕는 일에도 열심이었다.
지인들과 함께 10년가량 노숙인과 홀로 사는 어르신의 머리를 손질하는 봉사활동에 참여했고, 어려운 이웃을 위한 기부도 꾸준히 했다.
그러던 이 씨는 지난달 12일 자택에서 호흡 곤란을 겪다가 의식을 잃어 병원으로 옮겨졌으나, 안타깝게도 뇌사에 이르렀다.
이 씨는 5년 전쯤 두통과 어지럼증이 계속돼 병원을 찾아갔고, 당시 다계통 위축증을 진단받았다. 다계통 위축증이란 뇌와 신경계의 여러 기능이 점차 저하되는 퇴행성 질환이다.
이 씨는 생전에 이미 여러 차례 장기를 나누겠다는 의사를 밝혔다.
이 씨의 언니는 “동생과 삶의 마지막에 다른 사람을 위해 할 수 있는 좋은 일이 무엇일지 이야기하다가 서로 장기기증을 하기로 약속했다”며 “가족도 그 뜻을 존중해 기증에 동의했다”고 말했다.
그러면서 동생을 향해 “장례를 마친 날 하늘에 뜬 큰 무지개를 보며 네가 잘 떠났다는 생각이 들었다. 그곳에서는 아프지 말고 많은 사람에게 사랑받으며 잘 지냈으면 좋겠다”고 마지막 인사를 건넸다.
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