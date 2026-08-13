한국한의약진흥원, 국가한의임상정보포털 이용 문턱 ‘확’ 낮춘다

한국한의약진흥원은 한의약 연구성과와 임상정보의 접근성과 활용도를 높이기 위해 국가한의임상정보포털(NCKM)의 이용체계를 개편하고 주요 콘텐츠의 공개 범위를 확대한다고 13일 밝혔다.

NCKM은 한의표준임상진료지침을 비롯해 임상연구, 약물상호작용 정보, 연구지원 정보 등 한의약 연구성과와 임상근거 자료를 제공하는 국가 공공 플랫폼이다. 2019년 개설 이후 2025년까지 NCKM 누적 방문자는 109만2490명, 자료 다운로드는 100만1645건을 기록했다.

국가한의임상정보포털 화면. 한국한의약진흥원 제공

한의약진흥원은 이 같은 이용 증가와 연구성과 축적에 맞춰 NCKM을 기존의 정보 제공 중심에서 연구성과의 활용과 확산을 지원하는 플랫폼으로 단계적으로 전환할 계획이다. 그동안 한의사∙학생∙일반인 등으로 구분해 운영하던 회원등급 체계를 없애고 회원가입 절차를 일원화했다. 또한 기존 회원 중심으로 제공하던 주요 정보의 공개 범위를 확대해 한의표준임상진료지침, 임상연구, 약물상호작용 등 연구성과와 임상정보를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

앞으로는 임상진료지침과 임상연구, 연구지원 등 다양한 정보를 이용자 중심으로 연계하고, 우수 연구성과 큐레이션과 요약 콘텐츠 등을 통해 전문적인 연구성과를 보다 쉽게 찾아 활용할 수 있도록 할 계획이다. 진흥원은 이번 개편을 기념해 ‘한의표준임상진료지침 핵심요약집’ 4종 무료 배포 이벤트도 진행한다. 핵심요약집은 한의표준임상진료지침의 주요 내용을 임상 현장에서 보다 쉽게 확인하고 활용할 수 있도록 핵심 정보를 요약∙정리한 자료다.

권수현 R&D기획팀장은 “NCKM은 한의약 연구성과와 임상근거를 축적하고 공유하는 국가 공공 플랫폼”이라며 “이번 개편을 통해 이용 장벽을 낮추는 한편, 축적된 연구성과가 연구와 임상 현장에서 보다 폭넓게 활용될 수 있도록 NCKM의 기능을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

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