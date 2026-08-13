삼성복지재단 ‘청소년 마음성장’ 교사 연수

삼성복지재단이 청소년 정신건강 문제에 대응하기 위해 정서 조절과 회복 탄력성을 기르는 ‘청소년 마음성장 프로그램’ 교사 연수를 진행했다.



삼성복지재단은 지난 11~12일 서울 서대문구 연세대 백주년기념관에서 전국 중·고등학교 교사와 학교 관리자 약 700명을 대상으로 프로그램 교사 연수를 진행했다고 13일 밝혔다.

‘청소년 마음성장 프로그램’ 교사 연수 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 삼성복지재단 제공

청소년 마음성장 프로그램은 뇌과학 기반 명상 분야 권위자인 김주환 연세대 교수 연구진과 공동 개발했으며 자기조절력·대인관계력·자기동기력 등 ‘마음근력’을 반복적인 훈련을 통해 높이는 데 초점을 맞췄다. 매일 조회시간에 5분간 진행하는 일상 교육과 매월 수업시간에 운영하는 집중교육으로 구성돼 별도 교육과정 변경 없이 운영할 수 있도록 했다.



지난해 서울·경기 지역 중·고등학교 5곳의 학생 660명을 대상으로 12주간 시범사업을 진행한 결과 과제 지속력과 자기 긍정, 관계성 등 긍정지표가 높아지고 우울감과 불안 등 부정지표는 감소했다고 한다.

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