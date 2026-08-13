‘항일 학생운동’ 이석규 애국지사 별세

호남지역 유일의 생존 애국지사였던 이석규 지사가 제81주년 광복절을 이틀 앞둔 13일 오전 0시50분쯤 별세했다. 향년 100세. 일제강점기 학생 신분으로 독립운동에 나서 옥고를 치른 뒤 평생 독립운동 정신을 알리는 데 힘써온 이 지사의 별세로 국내 생존 애국지사는 3명으로 줄었다.



1926년 전북 완주에서 태어난 이 지사는 광주사범학교 재학 중이던 1943년 3월 학우들과 무등독서회를 조직해 항일 학생운동을 벌였다. 전주사범학교 등 다른 지역 학생들과 연합조직을 결성하는 방안도 추진했으며, 1945년 연합군 상륙에 맞춰 봉기를 일으키는 계획까지 세웠다.

이 지사는 학우들과 독립선언문을 필사하고 태극기를 제작하며 ‘일본은 물러가라’는 내용의 전단과 벽보를 제작해 거리 곳곳에 붙이는 등 항일 활동을 이어갔다. 그러나, 조직 활동이 일제 경찰에 발각되며 동료들과 체포돼 옥고를 치렀다. 정부는 이 같은 독립운동 공훈을 인정해 2010년 3월1일 이 지사에게 대통령 표창을 수여했다.



이 지사의 빈소는 전북대학교병원 장례식장 특1호실에 마련됐다. 영결식은 15일 전북도청에서 거행된다. 고인은 국립대전현충원에 안장될 예정이다.

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