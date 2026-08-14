“부산 이어 강남으로” LV BnF 뷰티, 웰니스 팝업…신세계강남점서 17일까지 운영

신세계백화점 강남점 지하 1층 스위트 파크에 마련된 LV BnF 팝업스토어 내 썬슈룹 공간 (사진=로지스밸리비앤에프 제공)

부산에서 진행된 뷰티 및 웰니스 팝업이 이번에는 서울 강남에서 열리고 있다. 앞서 부산 신세계 센텀시티몰에서 팝업을 운영한 브랜드 크리에이터 LV BnF(로지스밸리비앤에프)의 팝업스토어가 10일부터 신세계백화점 강남점 지하 1층 스위트 파크에서 두 번째 팝업을 운영하고 있다.

이번 팝업에는 메디컬 더마 솔루션 브랜드 ‘디에이이펙트(DA EFFECT)’, 터틀 프렌들리 선케어 브랜드 ‘썬슈룹(sun.shurupp)’, 식이섬유 브랜드 ‘파이벌(FIBERRR)’이 참여한다. 피부 상태를 직접 확인하는 피부 측정부터 선케어 체험, 멀티파이버 무료 시음과 게임까지 방문객이 참여할 수 있는 체험형 공간으로 구성됐다.

무료 체험 프로그램과 브랜드별 굿즈, 구매 금액별 사은품, 팝업 한정 구성과 최대 40% 할인 혜택이 마련됐으며 이번 강남 팝업은 오는 17일까지 8일간 운영된다.

디에이이펙트 팝업에서는 전문 피부 측정 기기를 활용한 무료 체험 프로그램을 운영한다. 방문객은 현재 피부 상태를 확인하고 측정 결과에 대한 1:1 안내를 받을 수 있다. 체험에 참여하면 ‘트리트먼트 쿨링 마스크’ 1매를 증정한다. 전 제품은 최대 30% 할인하며, 4만 원 이상 구매 시 미니어처 2종, 8만 원 이상 구매 시 실버 손거울과 미니어처 2종을 제공한다.

썬슈룹은 ‘터틀 프렌들리’를 콘셉트로 한 선케어 브랜드다. 브랜드 측은 자체 기준으로 정한 10가지 성분과 미세플라스틱을 제품에서 배제했다고 설명하고 있다.

썬슈룹 공간은 휴양지의 해변 마켓을 콘셉트로 구성됐다. 팝업 방문객에게는 썬슈룹의 심볼 ‘거북이’를 활용한 랜덤 굿즈 1종을 증정하며, 구매 금액에 따라 쉘 파우치와 양산 등을 제공한다. 팝업 한정 구성은 최대 40% 할인된 가격에 판매된다.

최근 와디즈에서 3억 원 이상의 펀딩액을 기록한 식이섬유 브랜드 파이벌은 서로 다른 특성의 5가지 식이섬유를 한 포에 담아 다양한 식이섬유를 한 번에 섭취할 수 있도록 설계했다.

팝업에서는 멀티파이버를 시음해 볼 수 있는 ‘파이벌 바(Bar)’를 운영한다. 방문객은 플레인과 레몬라임그린티 두 가지 맛을 무료로 맛볼 수 있다. 또 현장에 마련된 ‘장 탐험 게임’에 참여하면 파이벌 제품과 비데 티슈 등 굿즈를 받을 수 있다.

신세계백화점 강남점 LV BnF 팝업스토어에서 방문객들이 디에이이펙트(왼쪽)와 파이벌(오른쪽)의 체험 프로그램에 참여하고 있다 (사진=로지스밸리비앤에프 제공)

LV BnF 관계자는 “부산 팝업에서 세 브랜드를 직접 경험하려는 고객들의 뜨거운 관심을 확인한 만큼, 강남에서는 보다 많은 고객들이 피부 분석부터 선케어, 장 건강까지 각 브랜드의 매력을 한자리에서 즐길 수 있도록 준비했다”며 “오는 17일까지 진행되는 만큼 이번 주말에는 팝업에서만 경험할 수 있는 체험과 굿즈, 할인 혜택을 놓치지 않길 바란다”고 전했다.

피부 상태를 확인하고 선케어 제품을 체험하고 멀티파이버까지 맛볼 수 있는 이번 팝업은 신세계백화점 강남점 지하 1층 스위트 파크에서 오는 17일까지 운영된다.

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