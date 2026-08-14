[이코노 브리핑] 신한證, ‘라이트 상품’ 판매 1000억 돌파 외

신한證, ‘라이트 상품’ 판매 1000억 돌파

신한투자증권은 초기 투자비용을 낮춘 ‘라이트(Light) 상품’ 중 라이트 채권 14종이 출시 약 한 달 만에 1000억원 이상 팔렸다고 13일 밝혔다. 신한투자증권이 신한SOL증권 애플리케이션에 도입한 라이트 상품은 온라인 금융상품의 판매·관리 과정에서 발생하는 비용을 낮춰 이를 고객 혜택으로 돌려주는 데 초점을 맞췄다. 회사가 받는 온라인 판매 공모펀드의 선취수수료와 온라인 전용 채권 및 주가연계증권(ELS)의 관리 비용을 낮춘 것이 핵심이다.

하나銀 ‘청년 전월세 권리보험’ 무료 제공

하나은행이 ‘청년전월세 계약안심 권리보험’을 무료 제공한다고 13일 밝혔다. 하나은행 전세자금대출을 신청한 만 19∼34세 청년 중 하나손해보험 인수 기준을 충족한 경우에 한해 하나은행이 보험료 전액을 부담한다. 전월세 계약 과정·입주 초기 단계에서 발생하는 사기 피해를 최대 3억원까지 보상한다.

한투, KDB생명 매각 우선협상대상자에

한국투자금융지주가 KDB생명보험 매각 우선협상대상자로 선정된 것으로 13일 확인됐다. 금융권에 따르면 한국산업은행은 이날 투자심의위원회를 열고 한투지주를 KDB생명 매각 우선협상대상자로 선정했다. 지난 7일 KDB생명의 본입찰에는 한투지주 외에도 한화생명, 흥국생명 등이 최종 인수제안서를 제출한 바 있다. 삼성생명은 당초 유력한 인수 후보로 꼽혔으나 결과적으로는 불참했다. 산은은 2014년 이후 총 6차례 KDB생명 매각을 추진했으나 실패했고 이번이 7번째 시도다.

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