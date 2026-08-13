‘메이플’이 끌고 ‘아크레이더스’가 밀었다…넥슨, 상반기 역대 최고 실적

넥슨은 올해 상반기 매출이 지난해 같은 기간보다 17% 증가한 2733억엔(약 2조5603억원·상반기 평균 환율 100엔당 936.8원)을 기록했다고 13일 밝혔다.

상반기 영업이익은 같은 기간 13% 증가한 894억엔(약 8739억원), 순이익은 지난해 같은 기간보다 무려 102% 뛰어오른 869억엔(약 8137억원)이다.

매출과 영업이익, 당기 순이익 모두 반기 기준 역대 최고치를 기록했다고 넥슨은 설명했다.

경기 성남시 소재 넥슨 사옥. 연합뉴스

다만, 2분기 기준으로는 영업이익이 소폭 감소했다.

올해 2분기 영업이익은 313억엔(약 2943억원·환율 100엔당 940.7원)으로 전년 동기 대비 17% 감소했다.

매출은 1211억엔(약 1조1390억원)으로 같은 기간 2% 증가했고, 순이익은 296억엔(약 2788억원)으로 77% 늘었다.

넥슨 제공

넥슨은 ‘메이플스토리’ 프랜차이즈의 2분기 매출액이 전년 동기 대비 63% 성장하며 역대 최고 분기 매출을 경신했고, 3분기에도 전년 동기 대비 40% 성장할 것으로 전망했다.

지난해 10월 출시한 ‘아크 레이더스’도 출시 9개월 만에 글로벌 누적 판매량이 1630만장을 넘어서는 등 2분기 실적에 힘을 보탰다.

넥슨은 올해 초 중국에서 선보인 ‘데이브 더 다이버’의 서비스 권역을 확대하는 등 하반기부터 주요 스테디셀러 IP의 확장, 다채로운 장르의 신작으로 실적 모멘텀을 강화할 계획이다.

넥슨 일본법인 이정헌 대표는 “다양한 장르의 신작과 스테디셀러 IP의 확장으로 파이프라인을 다변화하고, 주요 타이틀의 대규모 업데이트를 통해 성장 동력을 강화하겠다”고 말했다.

넥슨은 주주환원 정책에 따라 오는 9월말 3240억엔(약 3조원) 규모의 특별배당을 실시할 예정이다.

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