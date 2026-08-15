학폭 사례 통해 본 ‘경쟁과 불안’ 사회

학교폭력입니까?/박은선/오래봄/1만8000원

학교폭력 사건에는 흔히 가해자와 피해자가 있고, 사실관계를 밝히면 정답을 찾을 수 있다고 생각한다. 하지만 현실은 그렇게 단순하지 않다. 누군가는 피해를 호소하지만 명백한 증거가 나오지 않고, 결정적인 증거가 등장해도 부모는 “우리 아이가 그럴 리 없다”고 믿는다.



‘학교폭력입니까?’는 학교폭력 전문 변호사인 저자가 수백 건의 학교폭력 사건에서 직접 마주한 사례들을 바탕으로 섬세하게 각색한 이야기다.

박은선/오래봄/1만8000원

신고서 같은 유서를 남기고 숨진 아이가 있지만 아무리 조사해도 학교폭력의 증거가 발견되지 않는 사건, 가해 학생 부모가 제출한 녹음파일에서 전혀 예상하지 못했던 사실이 드러나는 사건 등 이야기는 처음부터 선악의 경계를 명확하게 보여주지 않는다. 독자는 자연스럽게 가해자와 피해자를 가르고 옳고 그름을 판단하려 한다. 그러나 사건의 진실이 한 겹씩 드러날수록 처음의 판단은 흔들린다. 그리고 어느 순간 질문은 책 속 사건에서 독자 자신에게 돌아온다. 학교폭력이라는 창을 통해 경쟁과 불안, 배제와 처벌이 일상이 된 우리 사회의 얼굴을 들여다보게 하는 법률 에세이다.

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