‘1회 충전 381km’… 미니, 전비·주행거리 개선한 신형 컨트리맨 출시

미니코리아는 상품성을 개선한 순수 전기 패밀리카 ‘디 올-일렉트릭 미니 컨트리맨’을 출시한다고 13일 밝혔다.
이번 모델은 실리콘 카바이드(SiC) 인버터와 첨단 배터리 관리 기술을 적용해 에너지 효율을 극대화했다. 배터리 총 용량은 66.5kWh로 기존과 같지만 실제 사용 가능한 용량을 65.2kWh로 늘렸으며, 전륜에는 저마찰 휠 베어링을 적용해 주행 저항을 낮췄다. 이를 통해 에너지소비효율 등급을 기존 3등급에서 2등급으로 끌어올렸다.
라인업은 E와 SE ALL4 2가지 모델, 클래식·페이버드·JCW 3가지 트림으로 구성된다.
전륜구동 모델인 컨트리맨 E의 복합 전비는 기존 4.8㎞/kWh에서 5.3㎞/kWh로 개선됐으며 1회 충전 주행거리는 기존 대비 32㎞ 늘어난 381㎞다. 최고출력 204마력, 최대토크 25.5㎏·m를 발휘하며 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 8.6초가 걸린다.
앞뒤 차축 모두에 전기모터를 탑재한 사륜구동 모델 컨트리맨 SE ALL4는 전비가 4.4㎞/kWh에서 5.0㎞/kWh로 높아졌고 주행거리는 35㎞ 증가한 361㎞다. 최고출력 313마력, 최대토크 50.4㎏·m의 성능을 바탕으로 정지 상태에서 시속 100㎞까지 5.6초 만에 도달한다.
아울러 실내 개방감을 더하는 파노라마 글라스 선루프를 비롯해 240㎜ 원형 OLED 디스플레이, 스톱&고 지원 액티브 크루즈 컨트롤이 포함된 ‘드라이빙 어시스턴트 플러스’, ‘파킹 어시스턴트 플러스’ 등도 전 트림 기본 탑재된다.
국내 판매 가격은 부가세 포함 △E 클래식 5890만원 △SE ALL4 페이버드 6350만원 △SE ALL4 JCW 6610만원이다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지