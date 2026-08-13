엑스디너리 히어로즈 건일 팀 탈퇴…JYP "상황 엄중, 계약 해지"

밴드 '엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes·엑디즈)' 리더 건일이 팀을 탈퇴하고 소속사 JYP엔터테인먼트를 떠난다.

JYP는 13일 "최근 건일과 관련된 사안에 대해 상황의 엄중함을 깊이 인지하고 아티스트와 충분한 논의를 거쳤다"며 "더 이상 팀 활동을 함께하기 어렵다고 판단해 상호 합의하에 전속 계약을 해지하기로 했다"고 밝혔다.

엑스디너리 히어로즈 건일. JYP엔터테인먼트 제공

이어 "갑작스러운 소식으로 심려를 끼쳐드려 사과드린다"면서 "향후 엑스디너리 히어로즈는 5인 체제로 활동을 이어갈 예정이며, 멤버들이 음악 활동에 전념할 수 있도록 지원을 다하겠다"고 덧붙였다.

건일은 이에 따라 이날부터 팀 활동을 마무리한다. 최근 온라인 커뮤니티엔 건일이 특정인에게 팬들에 대해 함부로 얘기했다는 주장이 나와 팬덤 사이에서 그에 대한 비판이 나왔다. 미국 버클리 음대 출신의 드러머인 건일은 그간 팀을 이끌어왔다.

엑스디너리 히어로즈는 오는 14일 일본 음악 축제 '서머 소닉 2026' 무대부터 5인으로 나선다.

<뉴시스>

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