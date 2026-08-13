한은 13년만의 금 투자 호재?…국내 '금 ETF' 상승세

한국은행이 13년 만에 금 투자에 나선 것으로 알려지면서 국내 금 관련 상장지수펀드(ETF)가 관심을 받고 있다.



13일 금융투자업계에 따르면 한은은 현지시간 12일 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 현지 증시에 상장된 금 ETF인 'SPDR GOLD TR'를 67만9천765주 보유했다고 밝혔다.

서울 종로구에 위치한 귀금속도매상점에서 직원이 금 제품을 정리하고 있다. 뉴스1

2분기 말 평가액은 2억5천41만달러(약 3천550억원)로, 한은이 금 투자에 나선 것은 2013년 20t(톤)의 실물 금을 매입한 이후 13년 만이다.



한은이 사들인 'SPDR GOLD TR'은 세계 최대 금 ETF로, 지난 11일 기준 순자산이 1천441억 달러(약 204조원)에 달한다. 이는 국내 금 현물 최대 ETF인 ACE KRX금현물[411060](4조925억원)의 50배 규모다.



한은이 이 금 ETF를 구체적으로 언제 매입했는지는 알려지지 않았지만, 지난 1분기 말에는 보유하지 않아 2분기(4∼6월) 사들인 것으로 추정되고 있다.



이에 최근 국내 금 관련 ETF도 상승세를 나타내고 있다.



ACE KRX금현물은 지난 12일까지 이달 들어서만 7.4% 올랐고, TIGER KRX금현물[0072R0]도 같은 기간 7.3% 상승했다. TIGER 골드선물(H)[319640]과 KODEX 골드선물(H)[132030]도 각각 7.4%와 7.5%의 수익률을 기록 중이다.



금 채굴 업체에 투자하는 'HANARO 글로벌금채굴기업'은 19.1% 급등했다.



이들 ETF의 가격 상승은 최근 금 가격이 오름세를 보이고 있기 때문이다.



금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 국제 금 현물은 지난달 말 1온스당 4천46.21 달러에서 지난 12일에는 4천408.08달러까지 8.9% 상승했다. 다만, 지난 1월 29일 기록했던 역대 최고치(5천598.29달러)에는 아직 크게 미치지 못한다.



금값은 상승은 최근 발표된 7월 미국 고용 지표와 소비자물가지수가 둔화한 것으로 나타나면서 내달 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 동결 가능성이 커지고 있기 때문이다.



금리 인상 가능성이 작아지면서 달러는 약세를 나타내는 반면, 안전 자산인 금값이 강세로 이어질 수 있다는 전망이 나온다.

<연합>

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