“21년의 동행” 한국장애인재활협회, 멘토와 멘티 함께한 ‘힐링필링데이’ 개최

2026년 성장멘토링 힐링필링데이 기념사진 (사진=한국장애인재활협회 제공)

한국장애인재활협회(회장 나운환)가 우정사업본부, 우체국공익재단과 함께 마련한 ‘2026년 장애가정아동 성장멘토링 힐링필링데이’가 지난 8월 12일 서울 롯데월드 민속박물관에서 열렸다.

한국장애인재활협회 집계에 따르면 전국의 장애가정아동 멘티와 멘토 90명을 비롯해 사업 수행기관 관계자와 우정사업본부, 우체국공익재단, 한국장애인재활협회 등 총 104명이 행사에 참석했다.

‘힐링필링데이’는 성장멘토링에 참여해 온 멘티와 멘토가 활동 과정을 되돌아보고 서로의 성장을 응원하는 자리로 마련됐다. 참가자들은 일상적인 멘토링 활동에서 벗어나 문화체험을 함께하며 그동안의 멘토링 활동을 돌아보는 시간을 가졌다.

행사에서는 멘토링 활동에 꾸준히 참여해 온 멘토와 적극적으로 활동한 멘티를 대상으로 한 시상식이 마련됐다. 4년간 지속적으로 활동해 온 멘토 3명은 ‘최우수 멘토’로 선정돼 우정사업본부장상을 받았다.

과거 성장멘토링의 ‘멘티’로 참여한 뒤 성장해 다시 ‘멘토’로 활동하고 있는 청년 2명에게는 우체국공익재단 이사장상이 수여됐다. 도움을 받던 아동이 성장한 뒤 또 다른 장애가정아동의 멘토로 참여한 것이다. 협회는 이를 ‘도움받는 사람에서 다른 사람의 성장을 돕는 사람으로’ 이어지는 성장멘토링 사례라고 설명했다.

멘토링 활동에 적극적으로 참여하며 성장한 우수 멘티 6명과 베스트 커플 2팀에게 한국장애인재활협회장상이 수여됐다. 시상식이 끝난 뒤에는 멘티와 멘토가 롯데월드에서 문화체험 프로그램에 참여했다.

‘장애가정아동 성장멘토링’은 장애가정의 아동이 건강하게 성장할 수 있도록 멘토가 1년 동안 함께하며 학습과 일상생활, 문화체험 등을 지원하는 사업이다. 단순한 학습 지원이나 일회성 체험활동에 그치지 않고 멘티와 멘토가 지속적으로 만나 서로를 이해하고 신뢰하며 함께 성장하는 데 의미를 두고 있다.

올해로 21년째 이어지고 있는 성장멘토링은 2006년부터 장애가정아동을 대상으로 운영되고 있다. 한국장애인재활협회는 우정사업본부와 우체국공익재단의 지속적인 지원을 바탕으로 전국의 수행기관과 함께 장애가정아동과 멘토를 연결하고 있다.

한국장애인재활협회 나운환 회장은 “장애가정아동 성장멘토링은 단순히 학습을 지원하거나 체험활동을 제공하는 사업이 아니라 아이들이 누군가의 따뜻한 관심과 응원을 통해 자신의 가능성을 발견하고 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 함께 걸어가는 동행의 과정”이라고 말했다.

이어 “성장멘토링 사업이 21년째 지속될 수 있도록 아낌없이 지원해 온 우정사업본부와 우체국공익재단에 감사드린다”며 “한국장애인재활협회도 장애가정의 아동들이 차별 없이 배우고 성공하며 자신의 꿈을 마음껏 펼칠 수 있는 환경을 만드는 데 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

한국장애인재활협회는 앞으로도 장애가정아동의 건강한 성장과 자립을 지원하는 한편, 청년 멘토와 장애가정아동이 서로 배우고 성장하는 멘토링 문화를 이어갈 계획이다.

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