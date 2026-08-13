유병재 연인 안유정, 9살 차이 극복한 커플…물오른 ‘인형 미모’

사진=안유정 SNS

코미디언 유병재의 연인이자 인플루언서 안유정이 화창한 날씨 속 여유로운 일상을 공개했다.

안유정은 12일 자신의 인스타그램을 통해 “이런 날씨 자주 부탁드려요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 카페를 찾은 안유정의 모습이 담겼다. 안유정은 야외 좌석에 앉아 커피와 디저트를 즐기며 여유로운 시간을 보내고 있다. 햇빛을 가리는 듯한 포즈를 취한 모습에서는 자연스러운 분위기가 느껴졌다.

특히 안유정의 또렷한 이목구비와 청순한 미모가 시선을 사로잡았다. 검은색 긴 생머리에 자연스러운 메이크업을 더한 그는 고혹적이면서도 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 캐주얼한 의상에도 늘씬한 몸매와 인형 같은 비주얼이 돋보였다.

안유정은 앞서 연애 리얼리티 프로그램 ‘러브캐처 인 발리’에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 유병재와 9살의 나이 차이를 극복하고 연인으로 발전해 화제를 모았다.

유병재는 2024년 안유정과의 열애 사실이 알려진 뒤 지인들과의 모임에서 자연스럽게 처음 만나게 됐다고 밝힌 바 있다. 유병재는 1988년생, 안유정은 1997년생이다.

한편 안유정은 최근 공개된 웹드라마 ‘추락한 K-pop 센터가 돌아왔다’를 통해 연기에 도전하는 등 활동 영역을 넓혀가고 있다.

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