李대통령 지지율 49%, 취임 이후 최저… 민주 40%·국힘 23%

이재명 대통령의 국정운영을 긍정적으로 평가한 비율이 취임 이후 최저치를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔다.



엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 10∼12일 만 18세 이상 1천1명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 2주 전 이뤄진 직전 조사보다 4%포인트(p) 낮은 49%로 집계됐다.

이재명 대통령이 지난 12일 청와대에서 열린 미래성장동력 '7대 SEED' 보고회에서 발언하고 있다.



격주마다 이뤄지는 해당 조사에서 이 대통령 지지율이 40%대를 기록한 것은 이번이 처음이다.



부정 평가 응답은 43%로, 지난 조사보다 6%p 올랐다. 모름·무응답 비율은 7%였다.



연령별로는 40대와 50대에서는 긍정적 평가가 절반을 넘었지만 20대 이하(31%)와 30대(40%), 60대(45%), 70대 이상(44%)은 절반 이하였다.



이념 성향별로 보면 진보층에서는 긍정 평가가 85%로 높았지만 중도층에서는 긍정 평가가 47%, 부정 평가가 46%로 비슷했고 보수층에서는 부정 평가가 72%로 나타났다.



정당별 지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 23%로 나타났다. 지난 조사와 비교해 민주당은 같은 수준을 유지했고, 국민의힘은 2%p 올랐다.



개혁신당과 조국혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%, 기타 정당은 1%로 나타났다. '지지하는 정당이 없다'는 답변은 28%였다.



연령별로는 민주당이 20대 이하를 제외한 모든 연령대에서 국민의힘 지지율을 앞질렀고, 지역별로는 민주당이 대구·경북을 제외한 모든 지역에서 국민의힘보다 높은 지지율을 기록했다.



대구·경북의 민주당과 국민의힘 지지율은 각각 17%와 38%, 부산·울산·경남은 민주당이 35%, 국민의힘이 30%로 나타났다.



정부의 부동산 정책에 대한 평가를 묻는 질문에는 '잘못하고 있다'는 부정 평가가 56%가 '잘 하고 있다'(34%)는 긍정 평가보다 높게 나타났다.



부동산 세제 개편안에 대한 평가를 묻는 질문에는 '찬성한다'는 응답이 46%, '반대한다'는 응답이 41%로 집계됐다.



이번 세제 개편안이 전·월세 가격에 미칠 영향에 대한 질문에는 '오를 것이다'는 응답이 55%로 가장 높았고 '별 차이 없을 것이다'는 응답은 27%, '내릴 것이다'는 응답은 8%였다.



검사의 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안 통과에 대한 의견을 묻는 문항에는 '부작용이 더 클 것이다'는 응답이 56%를 차지해 '긍정 효과가 더 클 것'(34%)이라는 응답보다 높게 나타났다.



NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100％)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌으며, 응답률은 20.4%였다.



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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